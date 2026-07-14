La compraventa de viviendas cae en picado en 2026: baja otro 7,3% en mayo y encadena cinco meses de frenazo

La compraventa de viviendas bajó en mayo un 7,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 56.462 operaciones, lastrada principalmente por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 7,6% interanual, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el quinto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cinco meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero, marzo y abril, bajara un 5%, un 0,5%, un 2,2% y un 1,8%, respectivamente. Asimismo, se trata del mayor descenso desde mayo de 2024, cuando las compraventas de vivienda bajaron un 22,07%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en mayo fue consecuencia sobre todo de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 7,6% interanual, hasta las 44.574 operaciones.

Sin embargo, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas decrecieron también un 6%, hasta las 11.888 operaciones, volviendo a los descensos después de que en abril presentasen un repunte.

EL 93,6% de las viviendas transmitidas por compraventa en mayo eran libres y el 6,4% protegidas. En concreto, se realizaron 52.831 operaciones con vivienda libre, mientras que fueron 3.631 las de vivienda protegida.

En comparación con el mismo mes del año anterior, el número de viviendas libres transmitidas cayó un 7,2% y el de protegidas se contrajo un 8,3%. En tasa intermensual (abril sobre mayo) el número de compraventa de viviendas libres aumentó un 5,8% y las de protegidas lo hicieron en un 10,2%.

Por otro lado, 11.888 compraventas fueron de vivienda nueva, representando el 21,1% del total, mientras que se produjeron 44.574 compraventas de vivienda usada, que representan el 78,9% restante.

En comparación con un año antes, las compraventas de vivienda nueva se redujeron un 6% y, el de usadas, un 7,6%, mientras que la subida intermensual fue del 3,8% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las viviendas usadas.

Más compras en Extremadura y Andalucía

Por comunidades autónomas y datos absolutos, Andalucía fue la Comunidad que registró un mayor número de compraventas sobre viviendas en el mes de mayo (11.723), seguida de Cataluña (8.927) y Comunidad Valenciana (8.669).

Las dos únicas comunidades autónomas que presentaron aumentos fueron Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%) mientras que Cantabria (-28,6%), Región de Murcia (-19,1%) e Islas Baleares (-16,8%) registraron los mayores descensos.