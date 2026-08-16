El Arsenal sigue en modo campeón: encañona al City post Guardiola y gana la Community Shield

El Arsenal no ha desactivado el modo campeón. Todo lo contrario. El ganador de la última Premier League ha empezado la temporada de su reinado a lo grande, sometiendo al Manchester City para llevarse la Community Shield, el primer título del año en Inglaterra. A los 23 segundos, los gunners ya habían encañonado al equipo de Enzo Maresca, al que sacaron los colores en su debut con un 3-0 con goles de Calafiori, Havertz y Ödegaard. Rodri no fue convocado a la espera de cerrar su fichaje por el Barcelona.

El primer City post Pep Guardiola empieza de la peor manera posible. Goleado por el rival a batir, un Arsenal con el sello de Mikel Arteta que parece una máquina infalible. Al menos, ante el proyecto en ciernes del italiano, que fue cesado en el Chelsea y tiene en Mánchester su gran reto en los banquillos.

Sin Rodri, pero con Erling Haaland, Nico O’Reilly y Jeremy Doku en el once, el conjunto citizen evidenció su falta de rodaje y en apenas 23 segundos vio cómo Calafiori, tras una buena combinación con Lewis-Skelly, conseguía batir a Gianluigi Donnarumma con un remate al palo corto para adelantar a los londinenses.

A pesar de todo, los de Maresca controlaban el esférico e incluso dispusieron de una buena oportunidad de equilibrar el duelo con una doble ocasión de Phil Foden que desbarató David Raya, que detuvo el primer disparo del internacional inglés y también frustró su segundo disparo cuando cazó el rechace. Más allá de eso, el equipo mancuniano apenas conseguía disparar a puerta.

El Arsenal, campeón por la vía rápida

Antes de cumplirse la primera media hora, Ödegaard puso un centro al segundo palo que peinó Christos Tzolis para que Havertz, atento a la jugada, hiciese el segundo tanto de la tarde. Donnarumma todavía tuvo que aparecer antes del descanso para evitar el tanto de Noni Madueke, y Raya ofreció la réplica con una gran parada a chut de Haaland. Ya en el tiempo extra, Josko Gvardiol salvó sobre la línea el tercero tras un peligrosísimo disparo del noruego.

Nada más reanudarse el encuentro, Tzolis contribuyó prácticamente a la sentencia del duelo al ejercer de nuevo de asistente, esta vez para que Odegaard solo tuviese que meter el pie para poner el balón lejos del alcance del portero del City.

Fue el golpe definitivo para los de Mánchester, que solo probaron una vez más a Raya con un disparo a media distancia de Gvardiol. La intensidad del encuentro fue decayendo y el Arsenal conquistó su primer título de la temporada.