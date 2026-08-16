Morientes se toma a broma su despido del CTA: «Qué bien, qué alegría… empieza bien la temporada»

Fernando Morientes se ha tomado a broma su ‘despido’ del CTA. Realmente, el ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, no tenía un cargo en el estamento arbitral, sino que era uno de los miembros del Comité de Asesores que se encarga de elegir las jugadas polémicas que posteriormente explicaba el organismo en su vídeo semanal de ‘Tiempo de Revisión’.

Ahora no será Morientes ni tampoco el resto de los expertos, sino la inteligencia artificial de la Liga la que seleccione dichas acciones que el CTA tratará de aclarar tras cada jornada en Primera y Segunda División y campeonato femenino. Lejos de estar dolido, el mítico delantero español dio la sensación de estar aliviado al dejar de desempeñar esta peliaguda función.

Fue el presentador de Tiempo de Juego, Heri Frade, quien comenzó bromeando sobre esta situación al hablar de la nueva temporada que ya ha empezado. «Además, ahora sin apuntar jugadas», le dijo a Morientes, que respondió así: «Oh… qué bien. Qué alegría, empieza bien la temporada, sí». Sin el ex madridista, el CTA pierde un gran hombre de fútbol… para introducir a la IA de la Liga de Javier Tebas.

Sandoval, más crítico que Morientes

José Ramón Sandoval, entrenador y otro de los componentes de ese Comité que ya no existe, fue más crítico con el CTA en una entrevista reciente: «Si metemos la IA, vamos a perder el romanticismo total del error que se puede cometer en el fútbol».

«Ojalá todo momento polémico se solucione con la IA», añadió el técnico de Humanes, que también desveló en esa charla con la Cadena Ser que en las últimas 10 jornadas del pasado curso pensaron en acabar con ‘Tiempo de Revisión’ por la situación crítica que vivían varios equipos con todo en juego esas semanas.