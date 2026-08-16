Cristiano Ronaldo habla claro sobre su retirada: «Probablemente será mi último año en el fútbol»

Cristiano Ronaldo puso de manifiesto hace poco más de un mes que su retirada estaba más cerca que nunca. Lo hizo después de que su Portugal cayese eliminada a manos de España en octavos de final del Mundial y hubo quien pudiera pensar que lo decía en un momento caliente, pero que con el paso de los días le inclinaría a seguir su hambre de seguir haciendo historia.

Sin embargo, en un reportaje sobre su reciente matrimonio con Georgina, Cristiano ha confirmado que tiene la misma sensación que hace unas semanas asegurando que «probablemente» este sea su «último año en el fútbol». El portugués tiene contrato con el Al-Nassr hasta 2027 y para cuando termine ya habrá cumplido los 42.

«Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular», zanjó Cristiano en dicho reportaje en el que él y Georgina hablan de su boda. En éste, el luso se sinceró sobre la situación que atraviesa y sus ideas de futuro: «Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una».

«Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una. Será divertido, viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado. Porque al fin y al cabo, estos 25 años han sido muy sacrificado», añadió Cristiano en Vogue.

Cristiano tiene planes lejos del fútbol

Su gran reto sigue siendo convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar los 1.000 goles en su carrera, pero Cristiano no descuida el resto de sus prioridades. Una de ellas es organizar una gran ceremonia para celebrar su amor con Georgina: «En el futuro queremos hacer una gran boda, y así celebrarlo con la familia y los amigos. Pero este ha sido un año muy loco, con compromisos de trabajo, competiciones y los niños».