Cristiano habla de su futuro: «Tengo tiempo para pensar, no decidir cosas en caliente y seguir la vida»

Cristiano Ronaldo ha hablado sobre su futuro tras la eliminación de Portugal del Mundial. La derrota contra España ha sido muy dura para el luso, que ha reconocido una vez más que es su último Mundial, tras haber jugado seis, marcando en todos ellos. A sus 41 años, cada vez está más lejos el final de su carrera, pero no tiene aún claro cuándo será, ni siquiera cuándo dejará la selección portuguesa: «Tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas con cabeza caliente».

El luso se ha pronunciado en zona mixta en el Dallas Stadium tras perder contra los de Luis de la Fuente y, lógicamente, ha señalado que está «triste por salir así» del campeonato, tras el gol de Mikel Merino en el descuento. «He dado lo mejor y salgo con la conciencia tranquila», ha proseguido Cristiano Ronaldo.

Lo que sí que ha vuelto a repetir es que es su última aparición en una Copa del Mundo, aunque la próxima tenga como anfitriona a Portugal: «La verdad es que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas con cabeza caliente y seguir la vida».

Su futuro está en el aire y la retirada empieza a acechar a un futbolista que ha marcado una época y que ha elevado al fútbol portugués a niveles nunca vistos. Sin embargo, no ha querido desvelar cuándo dejará el equipo nacional, ni tampoco cuándo colgará las botas. Parece claro que esperará a llegar a los 1.000 goles.

Le preguntaron que cómo se levantaría tras esta eliminación y fue tajante: «¿Cómo me levanté hoy? Igual, con la conciencia tranquila. He dado mi mejor». Y es que Cristiano ha querido poner en valor lo logrado en este tiempo con Portugal, con la que ha ganado una Eurocopa (2016) y dos Ligas de Naciones. «He ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente», ha finalizado.