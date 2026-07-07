De la Fuente y la fe en Merino: «Dije que le iría a coger en brazos a su casa»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Un gol de Mikel Merino en el descuento dio a España la victoria y la clasificación. Los cambios del seleccionador fueron determinantes para que el combinado nacional lograse la victoria.

«Ha sido un partido muy brillante entre dos equipos con muchísima calidad. Es una pena que uno de los dos tuviese que quedarse fuera y ya dijimos que esto era una final anticipada. Lo hemos solucionado al final y de una manera brillante», aseguró el técnico riojano.

El gran protagonista del encuentro fue Mikel Merino, autor del gol que dio el pase a España, y De la Fuente volvió a deshacerse en elogios hacia el centrocampista del Arsenal. «Mikel Merino no falla nunca, es un valor seguro. Ya nos dio una Eurocopa y es un futbolista enorme. Es de los mejores del mundo en su posición y su actitud cuando sale y en el día a día son únicas», afirmó.

Cuestionado por la suplencia del navarro y su posterior entrada decisiva, el seleccionador dejó claro que todas sus decisiones buscan el beneficio colectivo. «Tomo las decisiones pensando en lo mejor para el equipo. Ahora podría ser ventajista y no lo quiero ser. Mikel es un futbolista que está cuando tiene que estar y estoy muy satisfecho por él», explicó.

De la Fuente también tuvo palabras de admiración hacia Cristiano Ronaldo tras el encuentro. «Hemos hablado Cristiano y yo en alguna ocasión. Soy admirador de él, de sus valores y de la manera en que vive la vida, y así se lo he transmitido. Creo que es un ejemplo para los jóvenes», comentó sobre el capitán portugués.

El seleccionador prefirió no pensar todavía en el rival de cuartos y lanzó un mensaje de confianza en su equipo. «Nosotros estamos celebrando que estamos en cuartos y contra quien tengamos que jugar, jugaremos. Estamos muy tranquilos y tenemos mucha experiencia para competir en este tipo de torneos, también contra los anfitriones. Este equipo no falla en las competiciones importantes», aseguró.

Luis de la Fuente también quiso detenerse en varios nombres propios tras la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial. El seleccionador volvió a poner en valor la figura de Mikel Merino, destacó el crecimiento colectivo del equipo y elogió las actuaciones de Rodri y Lamine Yamal.

Sobre el autor del gol de la victoria, el técnico recordó la confianza que siempre ha depositado en él. «Estoy muy feliz por esa generación y uno de ellos es Mikel. Ya dije que iría a cogerle en brazos a su casa. Siempre nos da muy buen resultado. También quiero poner en valor el partido de los que salen en la segunda parte. En la Eurocopa sucedió igual. Eso demuestra el gran ambiente y la sintonía que hay entre estos jugadores», aseguró.

De la Fuente también dejó claro que España todavía tiene margen de crecimiento pese al excelente nivel mostrado ante Portugal. «Siempre se puede mejorar. Estamos viendo la exigencia que tiene este Mundial y el equipo sigue creciendo. Ha sido un partido excepcional entre los dos mejores centros del campo del mundo. Somos unos afortunados. Me da igual el rival que venga ahora. Lo importante es estar en cuartos y quien toque será porque ha hecho méritos para llegar hasta aquí», afirmó.

El seleccionador dedicó unas palabras muy contundentes a Rodri, al que volvió a situar en la élite mundial. «Para mí, Rodri es el faro de este equipo. Por eso es el mejor jugador del mundo en su posición. Si alguien se atreve a cuestionarle, me deja completamente perplejo», sentenció.

Por último, De la Fuente ensalzó el esfuerzo de Lamine Yamal en un partido de máxima exigencia frente a Nuno Mendes. «Ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida y que más le ha servido para seguir creciendo. Posiblemente la lesión de Nuno sea consecuencia de la exigencia a la que le sometió Lamine. Ha hecho un trabajo espectacular, ha sufrido por el equipo y ha firmado uno de los encuentros más importantes de su carrera. Y lo que todavía le queda por hacer en este Mundial», concluyó.