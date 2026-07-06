¡Chupinazo de Merino!

Mikel Merino, el hombre de los goles importantes. De Stuttgart a Dallas para meter a España en los cuartos de final del Mundial. Fue mejor la selección de Luis de la Fuente, pero el empate era una losa tremenda. Se mascaba la tensión y entonces apareció la genialidad. Balón perfecto de Ferran Torres y definición de auténtico asesino del área del navarro. Menudo chupinazo a un día de San Fermín. Un gol que gritó toda España y que valió una clasificación para seguir soñando con el Mundial.

Pero no olvidemos de dónde viene Merino. De una lesión extremadamente rara, sin precedentes, que llegó a poner en serio peligro su presencia en este Mundial. Luis de la Fuente le llamó, le esperó y nunca dejó de confiar en él. La recompensa ha llegado en el momento más importante. En definitiva, ¡viva San Fermín y viva don Mikel Merino!

Lamine Vs. Mendes: un duelo legendario

Tenía cuentas pendientes Lamine Yamal con este partido ante Portugal: superar a Nuno Mendes. Posiblemente, el futbolista que mejor ha conseguido desactivar al joven talento español. Ya lo hizo en la final de la pasada Liga de Naciones, donde el lateral portugués pasó completamente por encima del jugador del Barcelona. En Dallas, durante muchos minutos, la historia volvió a repetirse. Lamine no encontraba la forma de marcharse de su marcador y hasta se mostró más tímido de lo habitual a la hora de buscar el uno contra uno. No consiguió superarle ni una sola vez en toda la primera mitad. Nuno estaba en todas y siempre salía vencedor. Lamine era menos Lamine que nunca.

Todo cambió tras el descanso. A los 51 minutos llegó la acción que necesitaba el extremo español para romper ese bloqueo mental. Por fin consiguió marcharse de Nuno Mendes en una carrera y, curiosamente, ahí terminó el duelo. El lateral portugués se rompió muscularmente en esa acción y apenas tres minutos después tuvo que abandonar el terreno de juego. A partir de ahí, el camino quedó mucho más despejado para que Lamine volviera a sacar a relucir todo su talento.

Pedri se quedó sin magia

Pedri no terminó de encontrar su mejor versión ante Portugal. En la primera mitad, el canario centró su juego en la base de la jugada para dar una salida limpia al balón, completando 27 de sus 30 pases (90% de acierto). Sin embargo, se mantuvo demasiado lejos del área rival y terminó los primeros 45 minutos sin disparos ni asistencias. Además, dos de los tres pases que erró pudieron costarle muy caro a España.

Tras el descanso, volvió a ser el futbolista encargado de dar sentido al juego de la Selección. Se colocó muy cerca de Rodri para facilitar la salida de balón ante la presión portuguesa, ofreciendo siempre una línea de pase y dando continuidad a la posesión con criterio. Desde ahí movió al equipo de lado a lado, buscando especialmente a Lamine Yamal y, más tarde, a Ferran Torres para intentar abrir la defensa lusa. Su trabajo sin balón también fue fundamental para frenar las transiciones de Bruno Fernandes y dar equilibrio al equipo. Sin embargo, le faltó aparecer con más frecuencia cerca del área rival y encontrar ese último pase que rompiera el partido, motivo por el que Luis de la Fuente decidió refrescar el centro del campo pensando ya en la prórroga.

Eso no se puede fallar, Mikel

Qué le vamos a decir a Mikel Oyarzabal, pero la realidad es que el mano a mano que falló a los ocho minutos del España-Portugal es de esos que se recuerdan durante mucho tiempo. Dani Olmo vio antes que nadie el desmarque del delantero y le filtró un pase espectacular entre los centrales portugueses, dejando al jugador de la Real Sociedad completamente solo ante Diogo Costa. Oyarzabal buscó el disparo cruzado para superar al guardameta luso, pero abrió demasiado el pie en el último instante y el balón se marchó rozando el poste. Fue una ocasión clarísima para adelantar a España en Dallas y un aviso de que la Selección iba muy en serio desde el primer minuto.

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