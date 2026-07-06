Héroe de España: así fue el épico gol de Merino en el 91 ante Portugal

Don Mikel Merino fue el gran héroe de España con su épico gol en el minuto 91 ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 en Dallas. El centrocampista del Arsenal, como en Stuttgart ante Alemania hace dos años, llevó a España a la siguiente ronda con un gol que vale su peso en oro. La asistencia para dejarle solo fue de Ferran Torres cuando el partido ya se acercaba a la prórroga.

«Viva San Fermín», gritaba al cielo de Dallas un eufórico Mikel Merino cuando Taylor pitó el final del partido. España estaba en cuartos de final del Mundial 2026 tras un épico partido ante Portugal. Su gol ya es historia de la Selección española.

ERES MI PADRE

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Corría el minuto 90, el colegiado añadió seis minutos y el partido se avecinaba hacia la prórroga. Hasta que apareció Merino, que Luis de la Fuente lo había metido en el 85. El cambio salió a las mil maravillas.

En el minuto 91 de partido en Dallas, Ferran Torres se inventó un pase de auténtico mago por dentro para dejar a Merino solo ante la portería. Y este no falló. Tiene alma de delantero y lo hizo valer para meter a España en cuartos del Mundial. Un golazo ante Diogo Costa para hacer el 1-0 y ganar el partido.

Seis minutos tardó Mikel Merino en marcar su gol ante Portugal. Otra vez héroe de España, esta vez en un Mundial. Ya lo fue hace dos años, en la Eurocopa de 2024, ante Alemania en cuartos de final. En aquel partido, en la prórroga en Stuttgart, con un golazo de cabeza, metió a la Selección en semifinales. Lo celebró nuevamente en el banderín, homenajeando a su padre.