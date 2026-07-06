Cómo va Portugal – España en directo hoy: resultado online, alineaciones, posiciones y estadísticas el partido de octavos de final hoy en vivo en tiempo real
Sigue en directo el España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026
A qué hora y dónde ver el España-Portugal del Mundial 2026
España se enfrenta a Portugal en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio AT&T de Dallas. La selección española busca los cuartos de final del campeonato del mundo, que disputaría el próximo viernes en Los Ángeles ante el ganador de la otra eliminatoria que disputan Estados Unidos y Bélgica. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Portugal del Mundial 2026.
En directo, Mundial 2026: España-Portugal
España busca los cuartos de final del Mundial en el partido de octavos que le enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Dallas. Después de sacar a relucir su mejor versión en los dieciseisavos ante Austria, la selección española mide sus fuerzas ante uno de los mejores equipos del torneo, que llega después de eliminar a la Croacia de Modric en el partido disputado en la madrugada del pasado sábado en Toronto.
España y Portugal se enfrentaron hace ahora un año en la final de la Liga de las Naciones 2025, que se resolvió a favor del combinado luso en la tanda de penaltis. Ahora, 12 meses después, ambas selecciones buscan los cuartos de final, donde espera el ganador del otro partido de octavos de final que enfrentará a Estados Unidos y Bélgica. Consulta en OKDIARIO todo lo que suceda antes, durante y después del partido entre España y Portugal, que es el partido estrella de este lunes 6 de julio en el Mundial 2026.
Min 72
Ocasión de falta de Lamine
Buena falta la que ha sacado Lamine Yamal, que ha obligado a Diogo Costa a despejarla a córner.
Min 71
Cambios en Portugal
Entran Dalot y Rafa Leao; salen Cancelo y Joao Félix.
Min 67
Pausa de hidratación
Segunda pausa de hidratación del partido y el partido sigue 0-0. España está controlando un poco más el partido en los últimos minutos.
Min 65
Lo intenta Baena
Ahora lo intenta Baena con un disparo flojo y el balón se va a las manos de Diogo Costa.
Min 60
Ocasión de Pedri
La ha tenido Pedri. El centrocampista se plantó solo al borde del área y su disparo se marchó alto tras tocar en un jugador de Portugal.
Min 54
Lesión de Nuno Mendes
Ojo a la lesión importante en Portugal. Se ha roto Nuno Mendes en la última jugada con Lamine Yamal. Esto puede ser un punto de inflexión en el partido. Va a entrar Nelson Semedo.
Min 52
Aparece Lamine
Primera vez que Lamine puede desbordar a Nuno Mendes. El atacante se fue bien de su par y ningún delantero llegó a su centro al área. Se tiene que entonar el mejor jugador de España.
Min 50
Empieza mejor Portugal
Ha empezado mejor la segunda parte Portugal, que se está acercando con peligro al área española. Pedro Neto puso un centro envenenado al que no llegó a rematar Cristiano.
Comienza la segunda mitad
No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Mueve el balón Portugal. ¡Vamos, España!
Min 45+6
Final de la primera parte
Ha sido mejor España que Portugal en la primera mitad, pero la superioridad no se ha traducido en goles. Oyarzabal desaprovechó un mano a mano en los primeros minutos y después Diogo Costa evitó el primero de España ante Baena y Lamine. Nuno Mendes estampó un balón en el larguero después de la pausa de hidratación.
Min 45
Lo intenta Rodri
Lo intentó desde lejos Rodri después de una jugada de control de España. Se añaden 6 minutos.
Min 42
¡Al larguero Portugal!
Ocasión clarísima de Portugal. Nuno Mendes le pegó desde fuera del área y el balón se estrelló contra el larguero después de peinarla Pedro Perro. La más clara de la primera parte ha sido para Portugal.
Min 37
¡Paradón de Unai Simón!
Doble paradón de Unai Simón que acaba de salvar a España. Primero sacó una buena mano a un cabezazo de Joao Félix y después interceptó un remate de Cristiano.
Min 33
Nueva oportunidad de España
Lamine filtró un buen pase a Dani Olmo, que puso un centro con veneno que no encontró rematador. Esto está siendo un monólogo total y absoluto de España.
Min 31
Otra ocasión de España
Buen centro de Pedri y a punto ha estado Dani Olmo de rematar a gol. Levantó el banderín el asistente, pero el jugador del Barcelona estaba ahí ahí.
Min 29
Uyyy España
Renato Veiga interceptó un balón que dejaba solo a Lamine contra Diogo Costa. Que pase había filtrado otra vez Dani Olmo. Sigue sembrando el peligro la selección.
Min 22
Pausa de hidratación
Primera pausa de hidratación en el partido. España ha sido superior en el primer ‘cuarto’ donde ha disfrutado de dos ocasiones clarísimas para adelantarse.
Min 17
¡Doble ocasión de España!
Ha evitado en dos ocasiones Diogo Costa el primer gol de España. Primero despejó un buen disparo de Lamine y después se estiró de forma espectacular para sacar un balón de gol de Baena.
Min 12
Para Unai ante Cristiano
Ojo a la pérdida de Pedri, que le ha estado a punto de costar un disgusto a España. Cristiano se plantó en un lado del área y Unai Simón repelió el fuerte disparo de la leyenda lusa.
Min 9
¡Falla un mano a mano Oyarzabal!
Qué oportunidad acaba de tener Mikel Oyarzabal. Dani Olmo filtró un pase sobresaliente al delantero, que se la tiró muy cruzada a Diogo Costa. Qué ocasión acaba de tener España.
Min 7
Primera oportunidad de Portugal
Buen ataque de Portugal desde la banda derecha y Cancelo lo intentó desde lejos. El balón se marchó por encima de la portería de Unai Simón.
Min 3
Primer tiro de España
Prueba Oyarzabal desde lejos a Diogo Costa. Después, Lamine robó y Baena no estuvo rápido dentro del área. Primeras llegadas de la selección.
¡Comienza el partido!
Ya mueve el balón España.
¡Suena el himno de España!
Ya suena el himno de España en Dallas. Pelos de punta. ¡Vamos, España! ¡Hay que hacer historia!
Los jugadores a vestuarios
Los jugadores de España y Portugal ya están en los vestuarios. En el estadio ya no cabe un alfiler. ¡Vamos, España!
¿Cuándo volvería a jugar España?
En caso de vencer a Portugal, España volvería a jugar este viernes 10 de julio los cuartos de final del Mundial contra el ganador de la otra eliminatoria de octavos que disputan Estados Unidos y Bélgica.
Ya calientan los dos equipos
Los jugadores de España y Portugal ya calientan sobre el espectacular AT&T de Dallas, que será el escenario del partido. El partido se jugará bajo techo, así que el calor no será problema para los futbolistas Luis de la Fuente.
Dónde ver el España-Portugal
Consulta AQUÍ toda la información sobre las televisiones que ofrecen el España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026.
La afición de España toma Dallas
Iván Martín, enviado especial de OKDIARIO al Mundial, ha estado con la afición española que ha tomado las calles de Dallas. Impresionante el ambiente que se ha vivido en los alrededores del estadio.
La encuesta de OKDIARIO
¿Quién va a ganar hoy: España o Portugal? Participa AQUÍ en la encuesta de OKDIARIO.
El 11 de Portugal
Roberto Martínez apuesta por Joao Félix en el once de Portugal, que es el siguiente: Diogo Costa; Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Este es el 11 de España
De la Fuente repite con la alineación titular que ganó a Austria. Este es el equipo que ya todos nos sabemos de memoria: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Pedri; Baena, Olmo, Lamine; y Oyarzabal.
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Portugal.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QGEAZErJSI
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026
¡Buenas tardes, España!
Hola, hola, muy buenas tardes, España. Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026. La selección busca los cuartos ante Estados Unidos o Bélgica en un partido que pinta a histórico. ¡Vamos!
Min 74
Entra Ferran
Entra al campo Ferran Torres y sale Álex Baena.