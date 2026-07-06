España-Portugal: un ‘derbi’ Mundial

España llega al partido contra Portugal (21:00 hora peninsular española) en el mejor momento del Mundial. Justo cuando ya no hay margen de error, cuando una mala noche te manda de vuelta a casa y cuando empiezan los partidos que separan a los aspirantes de los candidatos reales al título. El combinado de Luis de la Fuente se juega en Dallas el pase a los cuartos de final después de haberse reivindicado con una victoria rotunda frente a Austria. Un 3-0 que sirvió para despejar dudas, silenciar debates y confirmar que el seleccionador ya ha encontrado el equipo que buscaba.

La goleada en Los Ángeles cambió el ánimo de España. Después de un inicio con dudas ante Cabo Verde, el equipo ha ido creciendo hasta encontrar una versión reconocible, agresiva, solidaria y fiable. Ante Austria no sólo ganó, sino que dominó, no concedió ni un solo disparo a puerta y mandó un mensaje claro al resto del Mundial: España está preparada para competir contra cualquiera.

El grupo, además, transmite algo que va más allá del fútbol. Esta España es una familia. La mejor prueba llegó este sábado tras el entrenamiento en Dallas. Hasta 17 jugadores se quedaron sobre el césped después de la sesión, tomando el sol, hablando y disfrutando de un rato de calma antes de la tormenta competitiva que se avecina. Una imagen sencilla, pero muy significativa, que refleja el ambiente que se respira dentro del vestuario.

Luis de la Fuente ha conseguido que todos remen en la misma dirección. Los que juegan, los que esperan su oportunidad y los que atraviesan momentos más complicados. El único lunar sigue siendo Nico Williams, que continúa con su trabajo de recuperación y tiene muy difícil llegar al duelo de octavos. El resto de la plantilla está a disposición del seleccionador.

Lo que funciona…

En cuanto al once, no se esperan sorpresas. De la Fuente repetirá la alineación que goleó a Austria: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Es el equipo que mejor equilibrio ha ofrecido, el que más seguridad ha transmitido y el que ha permitido a España llegar a este cruce con la sensación de haber encontrado su mejor camino.

La portería es de Unai Simón. La defensa, con Pedro Porro y Cucurella en los laterales, ha ganado profundidad y energía. Cubarsí y Laporte ofrecen salida de balón y seguridad. En el centro del campo, Rodri, Pedri y Dani Olmo marcan el ritmo. Y arriba, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal aportan movilidad, talento y gol. Un once reconocible para una noche enorme.

Portugal, talento, dudas y el ruido de Cristiano

Portugal llega a esta cita con muchísimo talento, pero también con dudas. El equipo de Roberto Martínez ha ido de menos a más, aunque sin terminar de convencer. Debutó con un empate histórico ante Congo, reaccionó con una goleada frente a Uzbekistán, cerró la fase de grupos con un gris 0-0 ante Colombia y sufrió más de la cuenta para eliminar a Croacia en dieciseisavos con un penalti de Cristiano Ronaldo y un gol agónico de Gonçalo Ramos en el descuento.

El gran foco vuelve a estar en Cristiano. A sus 41 años, el delantero sigue siendo una figura gigantesca, pero también genera debate dentro y fuera de Portugal. En la concentración lusa se ha hablado mucho del papel del capitán, de su titularidad y del impacto que tiene en el funcionamiento colectivo del equipo. El entorno portugués intenta rebajar el ruido, pero el caso Cristiano está encima de la mesa.

Roberto Martínez apunta a mantener su idea, con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo. Un once con mucha calidad, velocidad por fuera y amenaza constante en el área.

España sabe perfectamente dónde estará el peligro. Nuno Mendes volverá a cruzarse con Lamine Yamal tras la final de la Liga de Naciones. Cristiano, aunque ya no sea el de hace seis o siete años, sigue siendo decisivo si pisa el área. Y Bruno Fernandes, Vitinha o Rafael Leao pueden cambiar un partido en cualquier acción.

Pero España llega convencida. Con fútbol, con confianza y con grupo. Después de reivindicarse ante Austria, el equipo de De la Fuente quiere dar otro golpe encima de la mesa. Ganar a Portugal significaría estar en cuartos, dejar atrás una espina reciente y confirmar que esta selección no sólo ha encontrado un once. Ha encontrado una identidad.

España-Portugal: posibles onces