La FIFA designa a Anthony Taylor para el España-Portugal y saltan todas las alarmas

Anthony Taylor volverá a cruzarse en el camino de la selección española. La FIFA ha designado al colegiado inglés para dirigir el decisivo duelo de octavos de final entre España y Portugal, que se disputará el próximo lunes 6 de julio en el estadio Dallas. Un nombramiento que no ha pasado desapercibido por los precedentes del árbitro británico con el combinado nacional, protagonista de algunas de las decisiones más controvertidas de los últimos años.

El inglés, de 47 años, es uno de los árbitros con mayor experiencia del panorama internacional. Dirige encuentros de la Premier League desde 2010 y es internacional FIFA desde 2013. Acostumbrado a los grandes escenarios, será el encargado de impartir justicia en un choque de máxima exigencia entre dos de las grandes favoritas al título mundial.

Sin embargo, su historial con España invita a recordar dos episodios que siguen muy presentes en la memoria del fútbol español. El primero se produjo en la final de la Liga de Naciones de 2021, cuando dio validez al polémico gol de Kylian Mbappé que decidió el encuentro frente a Francia. La acción generó una enorme controversia al entender Taylor que el toque previo de Eric García habilitaba al delantero francés. Aquella interpretación provocó tal debate que la UEFA y la IFAB acabaron aclarando meses después la redacción de la norma del fuera de juego.

Su segundo gran precedente llegó en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania. A pesar de que el equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió la clasificación, el arbitraje del inglés volvió a estar bajo el foco. Las críticas se centraron especialmente en la permisividad mostrada con Toni Kroos tras una durísima entrada sobre Pedri que terminó con el canario lesionado, además de la polémica mano de Marc Cucurella dentro del área que reclamó con insistencia el conjunto alemán.

Un árbitro muy inglés

Más allá de esos antecedentes, Taylor es un árbitro con un estilo muy definido. Formado en el fútbol inglés, acostumbra a permitir un elevado nivel de contacto físico y deja jugar siempre que considera que las acciones no son suficientemente claras para señalar infracción. Esa forma de interpretar el juego puede favorecer un partido intenso entre dos selecciones que destacan por su agresividad en la presión y su ritmo elevado.

Portugal también conoce perfectamente al colegiado británico. Ha arbitrado en numerosas ocasiones a clubes como el Benfica y el Oporto en competiciones europeas, donde se ha caracterizado por mantener un criterio disciplinario firme cuando los encuentros aumentan de temperatura.

Con un billete para los cuartos de final del Mundial en juego, todas las miradas volverán a estar puestas sobre Anthony Taylor. España intentará que esta vez el protagonismo recaiga únicamente en el fútbol y no en las decisiones arbitrales.