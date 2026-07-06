Portugal vs España en directo: cómo va, alineaciones, posiciones, estadísticas y dónde ver el partido de octavos de final hoy en vivo online

España se enfrenta a Portugal en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio AT&T de Dallas. La selección española busca los cuartos de final del campeonato del mundo, que disputaría el próximo viernes en Los Ángeles ante el ganador de la otra eliminatoria que disputan Estados Unidos y Bélgica. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Portugal del Mundial 2026.

En directo, Mundial 2026: España-Portugal

España busca los cuartos de final del Mundial en el partido de octavos que le enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Dallas. Después de sacar a relucir su mejor versión en los dieciseisavos ante Austria, la selección española mide sus fuerzas ante uno de los mejores equipos del torneo, que llega después de eliminar a la Croacia de Modric en el partido disputado en la madrugada del pasado sábado en Toronto.

España y Portugal se enfrentaron hace ahora un año en la final de la Liga de las Naciones 2025, que se resolvió a favor del combinado luso en la tanda de penaltis. Ahora, 12 meses después, ambas selecciones buscan los cuartos de final, donde espera el ganador del otro partido de octavos de final que enfrentará a Estados Unidos y Bélgica. Consulta en OKDIARIO todo lo que suceda antes, durante y después del partido entre España y Portugal, que es el partido estrella de este lunes 6 de julio en el Mundial 2026.