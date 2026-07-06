Portugal vs España en directo: cómo va, alineaciones, posiciones, estadísticas y dónde ver el partido de octavos de final hoy en vivo online
Sigue en directo el España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026
A qué hora y dónde ver el España-Portugal del Mundial 2026
España se enfrenta a Portugal en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio AT&T de Dallas. La selección española busca los cuartos de final del campeonato del mundo, que disputaría el próximo viernes en Los Ángeles ante el ganador de la otra eliminatoria que disputan Estados Unidos y Bélgica. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Portugal del Mundial 2026.
En directo, Mundial 2026: España-Portugal
España busca los cuartos de final del Mundial en el partido de octavos que le enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Dallas. Después de sacar a relucir su mejor versión en los dieciseisavos ante Austria, la selección española mide sus fuerzas ante uno de los mejores equipos del torneo, que llega después de eliminar a la Croacia de Modric en el partido disputado en la madrugada del pasado sábado en Toronto.
España y Portugal se enfrentaron hace ahora un año en la final de la Liga de las Naciones 2025, que se resolvió a favor del combinado luso en la tanda de penaltis. Ahora, 12 meses después, ambas selecciones buscan los cuartos de final, donde espera el ganador del otro partido de octavos de final que enfrentará a Estados Unidos y Bélgica. Consulta en OKDIARIO todo lo que suceda antes, durante y después del partido entre España y Portugal, que es el partido estrella de este lunes 6 de julio en el Mundial 2026.
¡Comienza el partido!
Ya mueve el balón España.
¡Suena el himno de España!
Ya suena el himno de España en Dallas. Pelos de punta. ¡Vamos, España! ¡Hay que hacer historia!
Los jugadores a vestuarios
Los jugadores de España y Portugal ya están en los vestuarios. En el estadio ya no cabe un alfiler. ¡Vamos, España!
¿Cuándo volvería a jugar España?
En caso de vencer a Portugal, España volvería a jugar este viernes 10 de julio los cuartos de final del Mundial contra el ganador de la otra eliminatoria de octavos que disputan Estados Unidos y Bélgica.
Ya calientan los dos equipos
Los jugadores de España y Portugal ya calientan sobre el espectacular AT&T de Dallas, que será el escenario del partido. El partido se jugará bajo techo, así que el calor no será problema para los futbolistas Luis de la Fuente.
Dónde ver el España-Portugal
Consulta AQUÍ toda la información sobre las televisiones que ofrecen el España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026.
La afición de España toma Dallas
Iván Martín, enviado especial de OKDIARIO al Mundial, ha estado con la afición española que ha tomado las calles de Dallas. Impresionante el ambiente que se ha vivido en los alrededores del estadio.
La encuesta de OKDIARIO
¿Quién va a ganar hoy: España o Portugal? Participa AQUÍ en la encuesta de OKDIARIO.
El 11 de Portugal
Roberto Martínez apuesta por Joao Félix en el once de Portugal, que es el siguiente: Diogo Costa; Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Este es el 11 de España
De la Fuente repite con la alineación titular que ganó a Austria. Este es el equipo que ya todos nos sabemos de memoria: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Pedri; Baena, Olmo, Lamine; y Oyarzabal.
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Portugal.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QGEAZErJSI
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026
¡Buenas tardes, España!
Hola, hola, muy buenas tardes, España. Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Portugal de los octavos de final del Mundial 2026. La selección busca los cuartos ante Estados Unidos o Bélgica en un partido que pinta a histórico. ¡Vamos!
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Primer tiro de España
Prueba Oyarzabal desde lejos a Diogo Costa. Después, Lamine robó y Baena no estuvo rápido dentro del área. Primeras llegadas de la selección.