Alineación de España contra Portugal: De la Fuente mantiene el equipo

Luis de la Fuente no tocará lo que funciona. España se jugará el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 contra Portugal en Dallas y todo apunta a que el seleccionador apostará por el mismo bloque que firmó la mejor actuación del campeonato ante Austria. El 3-0 en Los Ángeles despejó muchas dudas y consolidó un once que ya parece el equipo de confianza del técnico riojano para las grandes noches.

En la portería no hay debate. Unai Simón seguirá siendo el titular. El guardameta del Athletic ha respondido a la confianza de De la Fuente con una seguridad enorme y España todavía no ha encajado gol en el Mundial. Por delante, la defensa también parece definida. Pedro Porro se ha ganado el puesto en el lateral derecho, mientras que Cucurella es indiscutible en la izquierda tras su partidazo ante Austria, donde repartió dos asistencias. En el centro de la zaga, Cubarsí y Laporte parten con ventaja.

En el centro del campo, De la Fuente mantendrá su sala de máquinas. Rodri será el eje, acompañado por Pedri y Dani Olmo, tres futbolistas destinados a marcar el ritmo del encuentro ante una Portugal que presiona con intensidad y que ya puso en muchos problemas a España en la final de la Liga de Naciones. La clave será tener más fluidez con balón y evitar pérdidas que permitan correr al conjunto portugués.

Arriba, el seleccionador apostará por el talento y la movilidad. Baena partirá desde uno de los costados con libertad para aparecer por dentro, Lamine Yamal será la gran amenaza por la derecha y Mikel Oyarzabal repetirá como delantero centro después de su doblete frente a Austria. El atacante de la Real Sociedad ha justificado la confianza del seleccionador y se ha convertido en una pieza capital para presionar, asociarse y atacar el área.

Nico llega a tiempo

Nico Williams ya está recuperado, aunque no será titular. El extremo trabajó como uno más en la previa, por lo que Luis de la Fuente llega a estos octavos de final sin bajas. Víctor Muñoz y Yeremy Pino también están disponibles.

España afronta el duelo contra Portugal con la moral por las nubes, pero también con la lección aprendida de la Liga de Naciones. Allí los portugueses castigaron cada error y terminaron levantando el título en los penaltis. Ahora el premio es un billete para los cuartos de final del Mundial. Y De la Fuente parece tener claro el plan: repetir el once que le ha dado estabilidad, goles y la sensación de que España ha encontrado su equipo justo a tiempo.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España contra Portugal en octavos de final del Mundial: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Mikel Oyarzabal.