Consulta cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo el España - Portugal del Mundial 2026 La selección española y Portugal se ven las caras en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Dallas España es favorita para llevarse la victoria y plantarse en los cuartos de final del Mundial 2026

Después de eliminar a Austria en los dieciseisavos de final, la selección española de fútbol vuelve a vestirse de corto, esta vez para verse las caras con Portugal en los octavos del Mundial 2026. España buscará su pase a los cuartos en un choque que va a ser bastante complicado porque delante está el combinado de un Roberto Martínez que tiene una gran cantidad de estrellas en su convocatoria. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este vibrante encuentro que se disputa en el Estadio de Dallas.

Horario del España – Portugal del Mundial 2026: a qué hora empieza el partido

La selección española se enfrenta a la de Portugal en el partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. Este choque se disputará en el Estadio de Dallas y se miden dos combinados que están entre los claros favoritos para ganar la Copa del Mundo, por lo que se espera ver un auténtico partidazo en un duelo en el que también habrá morbo. Y es que Cristiano Ronaldo vuelve a cruzarse en el camino de España en un día en el que puede ser su última aparición en un torneo de esta magnitud si los de Luis de la Fuente consiguen llevarse el triunfo.

La FIFA programó este emocionante España – Portugal de los octavos de final del Mundial 2026 para este lunes 6 de julio. El organismo que controla y organiza la Copa del Mundo fijó el horario de este choque que disputará la selección española contra el cuadro luso para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad con los aficionados de ambos combinados en la previa para que el choque comience puntualmente en el Estadio de Dallas.

Dónde ver el partido de España contra Portugal de octavos del Mundial 2026

Dazn y RTVE fueron los medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se jueguen en la Copa del Mundo, aunque el medio privado sí que tiene íntegro todo el campeonato y el ente público sólo un choque al día y todos los de la selección española. El España – Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se jugará en el Estadio de Dallas y se retransmitirá en directo por televisión por Dazn y gratis y en abierto por La1.

Todos los seguidores que apoyan fielmente a la selección española también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el partidazo España – Portugal de los octavos de final del Mundial 2026. Las aplicaciones de Dazn y RTVE Play estarán disponibles en smarts TVs, tablets y teléfonos móviles para que todos los usuarios puedan descargarlas y ver el choque por ahí, como también podrán acceder a sus respectivas páginas webs con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Estadio de Dallas.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en esta vibrante Copa del Mundo en la que tenemos un compañero como enviado especial siguiendo a la selección española. También vamos a narrar en directo y en vivo online el España – Portugal que cayó en los octavos de final del Mundial 2026. Cuando finalice el choque en el Estadio de Dallas publicaremos la crónica, compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Estados Unidos y actualizaremos la noticia de cómo queda el cuadro de los cuartos de final.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Portugal del Mundial 2026

Además, todos aquellos aficionados y seguidores de la selección española de fútbol que tengan obligaciones y no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este choque de los octavos de final del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, la Ser, Radio Marca y RNE conectarán con el Estadio de Dallas para narrar el minuto a minuto de lo que pase en el España – Portugal.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Portugal?

El Estadio de Dallas, denominado también como el AT&T Stadium y ubicado en Texas, será el campo donde se disputará este apasionante choque entre España y Portugal de los octavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo, que es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, se inauguró en 2009 y tiene capacidad para recibir a unos 80.000 espectadores. Tras este choque se jugará una de las semifinales allí.

La FIFA ha designado al árbitro Anthony Taylor para que dirija la contienda en el España – Portugal que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. El colegiado, nacido en Reino Unido, tiene 47 años y se convirtió en internacional en 2013. Se espera que viva una buena noche y no sea noticia por sus decisiones en este encuentro tan importante para la selección española y para el combinado luso.