Así son todas las equipaciones de las selecciones del Mundial 2026

El Mundial 2026 es un evento que es capaz de paralizar el planeta al completo y ahora que esta Copa del Mundo va a arrancar los amantes del deporte rey están interesados en conocer las camisetas que lucirán las diferentes selecciones a lo largo de este campeonato que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

México

Los colores habituales de la Tricolor. México utilizará la camiseta verde con detalles aztecas, mientras que cuando necesiten jugar con la de visitante usarán una de color blanco.

Sudáfrica

Tampoco se sale de su línea el combinado sudafricano en este Mundial 2026, donde la primera equipación será amarilla con detalles verdes en el cuello, mangas y hombros. La segunda será con dos tonalidades verdes de rayas.

Corea del Sur

La selección de Corea del Sur llevará la camiseta Nike de color rojo con diferentes tonalidades en el Mundial 2026, mientras que como segunda equipación será púrpura y blanca.

República Checa

La República Checa usará una camiseta roja con algunos detalles rojos y un botón en el cuello, homenajeando a los finalistas de la Eurocopa del 96, mientras que la segunda elástica del combinado checo en el Mundial 2026 será de color blanca.

Grupo B

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza

Canadá

La equipación de Canadá será roja, como es habitual, con la mítica hoja de arce, mientras que la segunda será más rompedora con ese color negro y detalles blancos.

Bosnia y Herzegovina

Una marca española como es Kelme vestirá a Bosnia y Herzegovina. La primera camiseta será azul con unas líneas amarillas, mientras que la segunda será blanca con las mangas azules.

Qatar

La bandera de Qatar estará representada en la camiseta que lucirán en el Mundial 2026 con sus colores, mientras que la segunda será blanca.

Suiza

Suiza tampoco innovará en exceso con la camiseta que lucirán como primera durante el Mundial 2026, pero en la segunda sí que encontramos una gran novedad con esa gama de colores verdes y formas estampadas.

Grupo C

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil

La pentacampeona del mundo lucirá la mítica camiseta verdeamarelha, y en la segunda llama más la atención esos colores azules oscuros con el escudo en el centro y con el símbolo de la marca Jordan.

Marruecos

La selección de Marruecos afronta este Mundial 2026 con gran motivación después de lo vivido en Qatar y también en la última Copa África. Su camiseta será roja con detalles verdes, mientras que la segunda será blanca con detalles dorados.

Haití

La camiseta principal de Haití será azul con el escudo en el centro y un dibujo de unas personas colocando la bandera del país. El mismo dibujo estará en la segunda equipación, aunque está será blanca principalmente.

Escocia

Escocia no se saldrá de su habitual azul oscuro en este Mundial 2026, aunque en su segunda equipación veremos un tono rojizo con unas rayas verticales azules.

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Estados Unidos

Sin duda, las camisetas de Estados Unidos serán las que más se salgan de la línea, ya que en la primera equipación parecería la bandera ondeándose, mientras que en la segunda, de color azul, estarán reflejadas las estrellas de la bandera.

Paraguay

El habitual rojiblanco no desaparece de la camiseta de Paraguay en el Mundial 2026, aunque el segundo equipaje sí que es muy diferente, con diferentes tonalidades de azul y líneas abstractas negras.

Australia

El minimalismo de la camiseta de Australia sigue estando ahí con su amarillo y detalles verdes, aunque en la segunda ya podremos ver un tono salmón en la parte superior y el azul del pecho hacia abajo.

Turquía

Turquía mantendrá su habitual diseño con la bandera en el pecho y su camiseta roja, mientras que en la segunda será blanca con esa franja roja en el pecho.

Grupo E

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania

Una de las camisetas más especiales en este Mundial 2026 será la primera de Alemania, ya que tiene ese toque retro que tan de moda está con la bandera en el pecho. En la segunda sí que apreciamos un cambio enorme con una elástica azul con toques celestes en las mangas y en el cuello.

Curazao

Curazao, que juega por primera vez un Mundial, vestirá de azul en su segunda camiseta, mientras que el amarillo de la tercera ha sido elogiado como uno de los equipajes más bonitos en esta Copa del Mundo.

Costa de Marfil

Como viene siendo habitual Costa de Marfil lucirá el naranja con el verde, mientras que en la segunda equipación estará el blanco con diferentes formas estampadas con colores con tonos anaranjados.

Ecuador

En cuanto a Ecuador, el combinado sudamericano no hará grandes experimentos y la camiseta será prácticamente amarilla entera, mientras que la segunda, con cuello, es azul.

Grupo F

Holanda, Japón, Suecia, Túnez

Holanda

El naranja habitual representará a Holanda en este Mundial 2026 con su primera equipación. La segunda camiseta es blanca con una franja naranja en el pecho.

Japón

Si hablamos de camisetas alabadas, la de Japón siempre suele ser una de las más aclamadas y en el Mundial 2026 no va a ser diferente. La primera, azul con esos toques blancos. La segunda será blanca con rayas verticales de diferentes colores, pero el cuello y las mangas negras.

Suecia

Quien no se saldrá de su línea clásica es Suecia, que lucirá los colores de su bandera en la primera equipación, aunque en la segunda tendremos colores azules con formas geométricas.

Túnez

Túnez también respetará sus habituales colores, ya que el rojo de su bandera lucirá en la primera equipación para este Mundial 2026, mientras que el blanco será el predominante en la segunda camiseta.

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica

Los red devils mantendrán ese tono entre rojo y naranja en su camiseta en el Mundial 2026, pero llama muchísimo la segunda equipación con colores rosados y celestes.

Egipto

El combinado egipcio en este Mundial 2026 tendrá una camiseta roja con una estrella en el centro, optando por el color blanco el segundo equipaje.

Irán

La selección de Irán también acudirá al Mundial 2026 con su habitual camiseta roja y blanca.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda estará con su camiseta negra y detalles con su habitual escudo. La segunda elástica será blanca y con esos detalles negros.

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

España

La selección española de fútbol presentó hace tiempo sus camisetas y en la segunda podemos ver ese color rojo con finas líneas amarillas y mandas azules. En cuanto a la segunda, ese tono blanco le ha valido para convertirse en una de las más aclamadas de todo el Mundial 2026.

Cabo Verde

Cabo Verde buscará dar la sorpresa en el Mundial 2026 con una elástica azul en su primera equipación y con una blanca en la segunda.

Arabia Saudí

Arabia Saudí presentó su camiseta verde con unos rombos violetas para el Mundial 2026, mientras que la segunda elástica será blanca con unos toques verdes en el cuello.

Uruguay

La celeste de Uruguay no se toca y en este Mundial 2026 estará presente con un cuello blanco bastante llamativo. En cuanto a la segunda elástica sí que encontramos un azul oscuro con tonos del celeste y blanco que lucen en la bandera con tanto orgullo.

Grupo I

Francia, Senegal, Irak, Noruega

Francia

Francia lucirá su gallo en una camiseta que tiene el cuello blanco y con varias tonalidades azules, mientras que la segunda será de unos tonos poco habituales en Les Bleus.

Senegal

Senegal también será de esas selecciones que apuestan por tener estampados en sus dos camisetas en este Mundial 2026, ya sea en la blanca como en la verde.

Irak

Irak opta por un diseño más simple que otros países, por sus colores blancos y verdes en la primera y segunda camiseta respectivamente, pero en ambas podremos ver figuras geométricas como rombos en el estampado.

Noruega

Noruega apuesta por su primera camiseta con la bandera estampada, mientras que la segunda es más llamativa, ya que es negra al completo.

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina

La vigente campeona del mundo no hace grandes cambios y la albiceleste sigue siendo su seña de identidad frente a la segunda camiseta, que sí que es más novedosa.

Argelia

El blanco representará a Argelia en este Mundial 2026 en su primera equipación, mientras que el verde predominará en la segunda elástica.

Austria

Con mangas negras y una camiseta completa roja se presenta Austria en el Mundial 2026. La segunda equipación será blanca con algunos detalles en el estampado de un verde muy flojito.

Jordania

Jordania también apuesta por un diseño sencilla con el color blanco en la primera camiseta y con el rojo en la segunda.

Grupo K

Portugal, República del Congo, Uzbekistán, Colombia

Portugal

El granate de Portugal, junto a esas líneas verdes en el cuello o en las mangas, se mantienen en este Mundial 2026. En cuanto a la segunda equipación vemos un color blanco con tonalidades verdosas en formas geométricas.

República del Congo

Las formas geométricas serán clave en las camisetas de la República del Congo, alternando en ambas el azul celeste con el blanco.

Uzbekistán

Uzbekistán tampoco busca ser la gran innovadora del Mundial y podremos ver a los asiáticos vestir una elástica blanca y la otra azul.

Colombia

El amarillo de Colombia estará en la primera camiseta en este Mundial 2026, aunque en la segunda se pueden apreciar diferentes tonos de azul

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Inglaterra

Inglaterra tampoco busca romper con su primera elástica y mantiene ese blanco con algún azul en las mangas y cuello, evocando a la mítica época de jugadores como David Beckham. La segunda será roja.

Croacia

Si una selección tiene una camiseta diferente que es muy reconocible es Croacia. La selección sigue con esas elásticas ajedrezadas, siendo la primera roja y blanca, mientras que la segunda será azul.

Ghana

Ghana se lleva el premio con sus dos camisetas de tener los diseños que más llaman la atención. La estrella negra y la camiseta blanca con líneas de diferentes colores predominan en la primera. En la segunda el amarillo y los detalles de esa misma tonalidad también son muy llamativos.

Panamá

La selección de Panamá lucirá el color rojo y unos detalles blancos en el costado, mientras que la blanca con algún toque dorado será la segunda elástica durante el Mundial 2026.