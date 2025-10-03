Así es el balón oficial del Mundial 2026: cómo es, diseño y dónde comprar

El balón es el todo en el fútbol. Lo más imprescindible de un deporte que puede jugarse en cualquier terreno, con porterías improvisadas o sin límites definidos… pero no sin un balón. Por este motivo, uno de los elementos más importantes de un Mundial o una Eurocopa es su balón oficial. Jabulani o Tango son nombres que permanecerán siempre en el imaginario colectivo del aficionado futbolero. A menos de un año del inicio de la cita, Adidas y la FIFA han presentado el balón oficial del Mundial 2026.

Cómo es el diseño del balón del Mundial 2026

El balón oficial del campeonato será el denominador común en cada uno de los 104 encuentros que se disputarán entre los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Su predecesor el Al Rihla (El viaje en arabe) se diseñó de acuerdo a diferentes aspectos de la cultura del país como su arquitectura, con 20 paneles para optimizar la precisión y estabilidad en vuelo. El nombre, que significa «El viaje» en árabe, y su estética se inspiraron en la cultura qatarí y de otros países árabes. Este se llama Trionda.

El diseño del nuevo balón sigue a cargo de la marca alemana Adidas. Cuenta con cuatro paneles y está basado en el conocido Brazuca del Mundial 2014. El diseño, además de utilizar tres colores y el clásico blanco, incorpora elementos distintivos de los países anfitriones. La estrella representa a Estados Unidos, la hoja de arce a Canadá y el águila a México.

Drippin or Trippin ‘Trionda’ 2026 World Cup Ball 🇺🇸 🇲🇽 🇨🇦 pic.twitter.com/DHstUANOP2 — herculez gomez (@herculezg) September 5, 2025

Qué colores tiene el balón del Mundial 2026

El Trionda tiene el blanco como color predominante, como suele ser habitual. El diseño añade tres colores más: azul, rojo y verde. Cada uno de ellos representa a uno de los anfitriones: el azul a Estados Unidos, el rojo a Canadá y el verde a México. Además, incluye patrones dinámicos también inspirados en los países organizadores. La sección roja contará con el logo de Adidas, la azul con el trofeo del Mundial y el nombre del balón aparece en verde y con inscripciones en español, inglés y francés.

Cómo se llama el balón del Mundial 2026

El nombre elegido para el balón, que nos acompañará antes, durante y después de la cita mundialista, es Trionda. La denominación se divide en dos partes diferenciadas. «Tri» representa a los tres países anfitriones, mientras que «Onda» alude a la palabra ola. Adidas apuesta por un nombre corto y fácil de recordar, aunque sin referencias directas a la cultura de los países organizadores.

Dónde se puede comprar el balón del Mundial

Cuando FIFA realice el anuncio oficial del Trionda, se espera que el balón oficial del Mundial 2026 esté disponible en la tienda oficial de Adidas, tanto online como de forma presencial. Más tarde, llegará a todo tipo de comercios especializados en la práctica deportiva. El precio de salida del Trionda en su versión menos económica será de 150 euros.