Noruega, compañera de grupo de Israel, presiona para a la UEFA para que les eche de sus competiciones

La continuidad de Israel en la fase clasificatoria del Mundial 2026 está muy en el aire. A raíz de la presión desde varios frentes para que la selección quede eliminada del torneo por su conflicto con Palestina, la UEFA está valorando seriamente quitarla de todas sus competiciones. Por el momento, está programado que dispute los partidos de este parón de selecciones en octubre, pero Noruega ha pedido que su continuidad no siga adelante.

Aunque el equipo israelí tiene muy complicada su clasificación para estar en Estados Unidos el próximo verano, la Federación Noruega de Fútbol ha declarado públicamente la exclusión de Israel de todas las competiciones europeas. Los nórdicos se enfrentan el próximo 11 de octubre ante ellos y, aunque aseguraron que no boicotearán el partido, su postura ante la UEFA es fija: «Desde un punto de vista ético, no vamos a boicotear el partido. Un boicot solo conseguiría que Israel se clasificara para el Mundial en lugar de nosotros», empezó diciendo Lise Klaveness, presidente de la federación.

«Estamos trabajando para que se sancione a Israel. Creemos que debería ser sancionado, y se trata de hacer cumplir las normas. Personalmente, creo que, si Rusia está suspendida, Israel también debería estarlo. Como presidenta de una federación de fútbol, puedo tener mis propias opiniones, y ciertamente las tengo», añadió.

La UEFA toma nota de la petición de Noruega

Noruega ya se enfrentó a los israelíes el pasado mes de marzo y goleó por 2-4 con goles de Alexander Sorloth y Erling Haaland. Son líderes invictos con 15 puntos, mientras que Israel es tercera con nueve a falta de cuatro jornadas por disputarse. «Es muy difícil jugar contra un país al que se acusa de genocidio, porque, al fin y al cabo, siguen usando su bandera e himno nacionales», comentó Klaveness.

Por el momento habrá que esperar a ver qué decisión toma la UEFA respecto al futuro israelí, pero está claro que ya son varias las selecciones que se han pronunciado pidiendo su expulsión inmediata.