Acaba de llegar a Mercadona la novedad sana para adelgazar: lo recomiendan los expertos

Con la vuelta a la rutina después de Navidad, muchos están intentando dejar atrás los excesos de estas semanas y pasar un mes de enero con algo más de orden. Y entre quienes buscan productos que sean ligeros pero que a la vez les llenen de vitaminas, Mercadona acaba de colocar en sus neveras un producto que puede encajar bastante bien si deseas adelgazar y a la vez, cuidarte. Se trata del shot de jengibre, manzana y limón Hacendado, un envase pequeño, de 125 ml, que cuesta 2 euros y que ya está arrasando.

No es un zumo al uso. Es una bebida concentrada pensada para tomar de golpe o en dos sorbos, muy en la línea de lo que ya se ve desde hace tiempo en gimnasios y cuentas de nutrición. La mezcla es simple: manzana, jengibre y limón, sin azúcares añadidos y con un aporte calórico muy bajo. Cada botella aporta 54 kcal, todas procedentes de la fruta. Su composición aparece claramente en la etiqueta: predominan los zumos de manzana (83 %), jengibre (9 %) y limón (8 %). No lleva edulcorantes, colorantes ni ingredientes que puedan despistar. Es el típico producto para tener en la nevera y usar cuando apetece algo rápido antes del desayuno o cuando se quiere aligerar un poco después de comidas más copiosas. Por ello, muchos lo ven como la alternativa perfecta de Mercadona para adelgazar.

Acaba de llegar a Mercadona la novedad sana para adelgazar

¿Por qué está gustando? Principalmente porque combina tres ingredientes que los expertos suelen mencionar cuando se trata de adelgazar y a la vez, cuidar del organismo. El jengibre se utiliza mucho para aliviar digestiones pesadas por lo que ayuda a algunas personas a encontrarse mejor tras días de excesos. El limón aporta acidez y vitamina C y se asocia a esas rutinas de enero que buscan arrancar el día con algo más fresco. La manzana sirve para suavizar el conjunto y para que no resulte demasiado fuerte al tomarlo.

El sabor, eso sí, es intenso. Quien no esté acostumbrado al jengibre lo va a notar. Por eso muchos lo toman directamente de un sorbo, mientras otros prefieren mezclarlo con un poco de agua para suavizarlo. También puede añadirse a una infusión o a un vaso de agua fría con hielo sin que pierda su efecto.

Como cualquier producto de este tipo, los especialistas recuerdan que no adelgaza por sí mismo. Sirve como apoyo dentro de un plan más amplio, no como sustituto de comidas. Pero sí ayuda a reducir el consumo de bebidas más calóricas y a mantener una rutina algo más estructurada después de semanas de comidas más pesadas. Para quienes buscan ese pequeño gesto diario que marca diferencia, encaja bien.

Perfecto para llevar en el bolso o para tomar en cualquier momento

Otra ventaja es que el envase se conserva en frío y no ocupa espacio. Al ser tan pequeño, es fácil llevarlo en el bolso o tenerlo listo para usar sin preparaciones previas. Mercadona ya había lanzado otros productos pensados para quienes siguen una alimentación más ligera, pero este destaca por su lista de ingredientes clara y por su formato directo, muy cómodo de usar.

Además, este tipo de shots encaja bien con la tendencia de empezar el día con algo rápido, sobre todo entre quienes no desayunan mucho o no tienen tiempo para preparar nada elaborado. Hay quienes lo toman solo, otros lo usan como acompañamiento de un desayuno más completo. Incluso hay consumidores que lo compran para despertar después de una comida pesada o cuando notan cierta pesadez. Es un producto versátil que no compromete la dieta y que tampoco añade calorías innecesarias.

Por sólo 2 euros tienes la solución tras los excesos navideños

También influye que el precio es accesible. Por 2 euros se obtiene una bebida concentrada que normalmente solo se encontraba en tiendas especializadas o en cafeterías donde los shots de jengibre suelen ser bastante más caros. Esto acerca el formato a un público más amplio y permite que cualquiera pueda probarlo sin sentir que hace un gran desembolso.

La incorporación del jengibre en la rutina no es nueva, pero sí ha ganado presencia en los últimos años. Se utiliza en infusiones, en recetas y en bebidas energéticas por su efecto digestivo y por cómo ayuda a quienes quieren sentir el estómago más ligero. Este shot de Mercadona simplifica ese proceso y evita tener que rallarlo o prepararlo manualmente, algo que para muchas personas resulta poco práctico.

Dentro de las propuestas saludables de Mercadona, este lanzamiento parece orientado a quienes buscan volver a la normalidad después de semanas de comidas abundantes, dulces y alcohol. Lo que ofrece es una opción rápida, manejable y fácil de encajar en una rutina que cada uno adapta según sus necesidades. No pretende ser un sustituto de nada ni una solución milagro para adelgazar, simplemente un apoyo más de Mercadona dentro de un estilo de vida que quiere volver a su sitio tras lo celebrado en diciembre.