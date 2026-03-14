Nivel de aviso amarillo en Andalucía: la AEMET alerta de fuertes vientos en estas zonas

La AEMET lanza una alerta de fuertes vientos en estas zonas, ante un nuevo aviso amarillo en Andalucía. Estaremos muy pendientes de una serie de novedades que pueden llegar en cualquier momento y que lo cambiarán todo por completo. Con lo que es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente deberemos empezar a ver llegar una serie de situaciones inesperadas en esta comunidad autónoma en la que todo puede ser posible.

Andalucía se prepara para un brusco cambio en el tiempo que afectará de lleno al sur del país. Sin duda alguna, tendremos que ver llegar un fin de semana en el que el cielo nos trae más de una sorpresa. Tocará estar pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tendremos que ver llegar determinados cambios importantes. Una novedad destacada que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Aviso amarillo en Andalucía

El tiempo cambia y obliga a estar muy pendientes de unos cielos y de una situación que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Después de un invierno en el que las lluvias y las bajas temperaturas han acabado siendo una realidad, tendremos que afrontar una serie de situaciones inesperadas.

Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, de un cambio radical que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que pasará en breve cuando descubramos qué es lo que pasará en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Andalucía ha vivido una serie de fenómenos que han puesto a esta comunidad en el punto de mira de la AEMET y lo han hecho de tal manera que tocará empezar a ver llegar determinadas situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber afrontar determinados cambios que acabarán marcando la diferencia.

Cuando pensábamos que estos días con más sol y un ambiente plenamente primaveral podrían acabar siendo los que nos acompañarían en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro importante de guion que obliga a activar todas las alertas.

La AEMET alerta de fuertes vientos en estas zonas

Estas zonas del país que estarán afectadas por esta nueva borrasca que traerá el invierno de golpe pueden acabar siendo las que hasta ahora han tenido más buen tiempo. Lo que nos espera es un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, de una serie de elementos que deberemos tener en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos, con precipitaciones ocasionales en el tercio oriental y sierras Béticas. Temperaturas máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso generalizado en el resto, notable en las sierras; temperaturas mínimas en ascenso en el valle del Guadalquivir y en el litoral atlántico y sin cambios en el resto. Las mínimas se producirán al final del día en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados de componente norte. Poniente moderado a fuerte en el litoral mediterráneo, con rachas muy fuertes ocasionales en la mitad oriental». Las alertas estarán activadas: «Rachas de viento muy fuertes ocasionales en el litoral oriental mediterráneo. Descenso notable de las máximas en las sierras».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «La masa de aire frío seguirá afectando a la Península y Baleares, sobre todo en su mitad oriental durante la primera mitad del día, retirándose poco a poco por la tarde. Se producirán precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente cantábrica, Pirineo occidental e islas Baleares. La cota de nieve será baja en la mitad oriental, aumentando hacia el oeste por lo que sigue siendo posible que nieva en el Pirineo y, en menor medida en la Ibérica oriental, aunque no se esperan grandes acumulados. En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en ascenso en la Península, sobre todo en la mitad occidental y en el extremo nordeste, donde pueden ser notables, con pequeños descensos en el este, zonas altas del Pirineo y Baleares. Mínimas en descenso débil en general excepto en el noroeste, donde se producirá un aumento ligero. Descensos ligeros, tanto de las máximas como de las mínimas en Canarias. Viento del norte y noroeste en general, que será moderado en los litorales, pudiendo llegar a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sur de Tarragona y de tramontana muy fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán y norte de Baleares. En el interior peninsular será en general débil a moderado en la mitad occidental y de moderado a fuerte en la oriental, con rachas que pueden ser muy fuertes en zonas elevadas del este peninsular, pudiendo llegar a ser puntualmente huracanadas en zonas altas del Pirineo oriental. En Alborán, el viento será variable moderado. Alisio moderado en Canarias».