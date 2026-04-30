Tellado: «El poder no hizo corrupto a Sánchez, el poder ha sido un lugar más desde donde ejercerla»

Miguel Tellado ha valorado, tras el pleno en el Congreso de los Diputados, la declaración de los acusados por el caso mascarillas que se juzga en el Tribunal Supremo. El secretario general del PP ha asegurado que lo que demuestra sus declaraciones es que «el poder no hizo corrupto a Sánchez, el poder ha sido un lugar más desde donde ejercerla».

El PP ha señalado que «el balance es dantesco» y «una ironía». Ha recordado cómo «a unos metros de aquí Ábalos presentó hace unos años la moción de censura y hoy sea la cara visible de uno de los casos de corrupción más graves de este país». «Es la primera vez que un Gobierno en ejercicio tiene a un ministro ante un tribunal por corrupción», ha recordado.

La situación es «de tal gravedad» que «se están investigando hechos paralelos en otros casos», lo que demuestra que «no son varios casos, sino uno solo». Para Tellado hay una sola trama: «la de Sánchez, es el eje de todos los casos de corrupción»

De lo contrario, sostienen, «Pedro Sánchez habría presentado una querella contra Aldama», de lo contrario, «cada hora que pasa, el Gobierno le está dando presunción de veracidad a su declaración».

Para el PP el responsable principal es, sin duda, Sánchez, sin embargo, «hay otros responsables», los socios de gobierno. «No pueden guardar silencio, no les dicen nada organización criminal», «¿qué se van a inventar ahora?, ¿mantendrán su apoyo al gobi si Ábalos es condenado?, ¿no tienen ni un poquito de remordimiento cuando todo es exactamente lo que parece?», se ha preguntado. «Estan blanqueando a la corrupción con su apoyo», ha zanjado.

Ester Muñoz en los pasillos del Congreso

Para Muñoz, en cualquier país «el Gobierno habría caído». La portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Muñoz, ha asegurado que «si todo lo que dijo ayer Aldama no es cierto, lo que tiene que hacer es poner una querella».

Para la portavoz popular, «Aldama relató lo que vivió y cómo Ábalos y Koldo se relacionaban con el presidente». Ha insistido Muñoz que «de momento no ha puesto ni una sola querella» ni Sánchez, «ni todos los ministros que dijeron que se querellarían contra él».

El PP cree que la mejor manera de descubrir si es cierta la declaración es «dejar que el juicio siga su curso». «Este y otros que también afectan e implican al Gobierno», ha recordado.

«Esta semana no solo hemos conocido el relato de Aldama, hemos asistido al relato de la UCO que detalló durante horas como funcionaba la organización criminal que estaba infiltrada en el Gobierno», ha señalado Muñoz en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Sobre la implicación del presidente, Muñoz ha preferido no meterse de lleno, simplemente ha puntualizado que «serán los tribunales los que dirimirán qué es cierto y qué no», lo que está «más claro es que Sánchez sigue en el Gobierno para preparar su propia defensa».

Díaz quita hierro a la declaración

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que lo narrado por Aldama no tiene ninguna credibilidad y se remite a lo que determinen los tribunales en esta causa.

«La credibilidad del señor Aldama creo que es ninguna en nuestro país», ha comentado brevemente en declaraciones a los medios tras asistir al Pleno del Congreso.

Díaz ha reiterado que el Gobierno de Sánchez no es corrupto, a la vez que ha instado al PP a que apoye las medidas de Sumar para luchar contra la corrupción, un problema, según ha denunciado, que «erosiona la democracia».

«Si tanto les preocupa la corrupción, pongan medidas encima de la mesa», ha espetado a los populares.