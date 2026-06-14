Málaga y Almería dejan el ascenso a Primera para la vuelta tras un descafeinado partido en La Rosaleda

Málaga y Almería lo dejan todo para el partido de vuelta. El último ascenso a Primera División se decidirá el próximo sábado en el estadio Juegos del Mediterráneo. El encuentro en La Rosaleda fue un ensayo para ese en Almería, porque en Málaga no hubo ni ocasiones relevantes ni goles. Un 0-0 descafeinado.

Hubo un ambiente espectacular en La Rosaleda, antes y durante, con un recibimiento de los que emocionan y un apoyo en el interior del campo que demuestra que esta afición de Málaga y esta ciudad son siempre de Primera. Más de 30.000 personas en La Rosaleda, la mejor cifra de asistencia de toda la Segunda División de la temporada.

Pero, como decíamos, fútbol hubo poco. O fútbol de disparos. No hubo grandes disparos y se notó que los dos equipos sabían perfectamente que esto es una eliminatoria a ida y vuelta. Un derbi descafeinado por toda la emoción que le precedía, pero que en el césped dejó poco que comentar.

Una primera ocasión clara del Almería, en un acercamiento de Arnau que no llegó ni a disparo, dos remates de Niño para el Málaga, dos paradas de Andrés Fernández… Poco más. Al final del partido tuvo el Almería dos ocasiones claras, con Melamed rozando el gol y Embarba también tocándolo. Pero no había manera. Cada vez que un equipo apretaba algo, ese mismo equipo acababa frenando por si el esfuerzo en ataque pasaba factura atrás.

No es una crítica. Hay tanto en juego en la eliminatoria que reducirla sólo al partido de ida era un error. El ascenso se consigue en Almería y en Málaga era dar el primer paso. Ninguno quiso adelantarse en exceso y los dos lo dejaron para un encuentro en el que sí habrá que arriesgar. Por ahora, 0-0 en La Rosaleda en un encuentro feo en el césped y precioso en la grada y a Almería a jugarse la vida. A los rojiblancos, eso sí, les valdrá el empate allí previo paso por la prórroga.