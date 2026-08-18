Se queda dormida al volante tras emborracharse para celebrar su cumpleaños y choca contra dos coches en Palma

La Policía Local de Palma ha investigado a dos mujeres, de 32 y 44 años, por delitos contra la seguridad vial después de que presuntamente provocaran dos accidentes de tráfico mientras conducían bajo los efectos del alcohol. Ambas arrojaron tasas de alcoholemia que casi quintuplicaban lo permitido.

El primero de los siniestros tuvo lugar sobre las 00.50 horas del pasado sábado en la calle de la Mare de Déu de la Victòria. Un turismo colisionó violentamente contra otros dos vehículos que estaban correctamente estacionados en el margen izquierdo de la calzada.

Los agentes localizaron a la conductora, de 32 años, completamente dormida al volante. Según la Policía Local, la mujer reconoció haber consumido grandes cantidades de alcohol para celebrar su cumpleaños.

La prueba de etilometría reveló una tasa de 1,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi cinco veces el límite administrativo permitido y muy por encima del umbral establecido para la vía penal.

El segundo accidente se produjo sobre las 02.45 horas del día siguiente en la calle del Gremi de Sabaters, en el polígono de Son Castelló. En este caso, una conductora de 44 años perdió el control del vehículo cuando circulaba por un tramo recto, se desvió hacia la derecha y terminó chocando contra otro turismo estacionado.

Los agentes apreciaron en la mujer signos evidentes de embriaguez. Tras ser sometida a la correspondiente prueba, arrojó una tasa de 1,03 mg/l de aire espirado, más de cuatro veces superior al límite administrativo y también ampliamente por encima del umbral penal.

En ambos accidentes, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) concluyó que la pérdida de las capacidades psicofísicas de las conductoras como consecuencia del consumo de alcohol fue la causa de los siniestros, al impedirles mantener la diligencia necesaria para conducir.

Las dos investigadas rechazaron realizar una prueba de contraste en un centro sanitario y sus vehículos tuvieron que ser retirados por la grúa municipal. Las diligencias por sendos delitos contra la seguridad vial fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.