Choque frontal, alcohol y reincidencia: una conductora borracha siembra el caos en una calle de Palma

Una tarde que pudo acabar en tragedia. La Policía Local de Palma investiga a una mujer de 43 años tras protagonizar un violento choque frontal en el camí Vell de Bunyola, después de invadir completamente el carril contrario mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre, cuando la conductora circulaba en dirección a Marratxí y, sin motivo aparente, cruzó una doble línea continua, colisionando de frente contra otro turismo. El impacto fue tan brutal que el vehículo del otro conductor, un hombre de 48 años, salió despedido hacia atrás casi diez metros hasta acabar subido en la acera.

Los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) sometieron a la mujer a la prueba de alcoholemia, que arrojó un preocupante resultado de 0,63 mg/l, muy por encima del límite legal. La conducción errática y el elevado nivel de alcohol llevaron a los policías a instruir diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Pero la situación era aún más grave. Durante la intervención, los agentes comprobaron que la conductora no había realizado el curso obligatorio de reeducación y sensibilización vial, impuesto tras una condena penal previa, lo que agrava su situación judicial.

El suceso sumó un nuevo capítulo alarmante cuando el marido de la conductora llegó al lugar del accidente conduciendo otro vehículo con los dos hijos de la pareja en su interior. Los agentes detectaron síntomas evidentes de haber consumido alcohol y, tras someterlo a la prueba, dio positivo administrativo, por lo que también fue denunciado.

La mujer fue informada de su condición de investigada no detenida y deberá comparecer ante la autoridad judicial. Un nuevo caso que vuelve a poner el foco en el grave peligro de conducir bajo los efectos del alcohol y en la reincidencia al volante.