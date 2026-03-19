Muere a los 67 años Silvino Louro, entrenador de porteros de Mourinho

Silvino Louro, preparador de porteros de José Mourinho, ha fallecido este jueves a los 67 años. Nacido en 1965, formó parte del cuerpo técnico del portugués, incluidas sus tres temporadas en el Real Madrid, donde entrenó a Iker Casillas, Diego López y Antonio Adán, entre otros.

El luso fue portero durante 23 temporadas, disputando un total de 401 partidos antes de retirarse a los 40 años y pasar a formar parte del cuerpo técnico de Mourinho. Con el staff portugués liderado por el actual entrenador del Benfica, el Real Madrid ganó una Liga en 2012 y una Copa del Rey en 2011.

Louro acompañó a Mourinho durante su etapa en el banquillo del equipo blanco y también en el Chelsea, Inter de Milán y Manchester United.

El Real Madrid emitió un comunicado este jueves tras hacerse eco del fallecimiento de su ex preparador de porteros: «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013».

Muere Silvino Louro

«El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Silvino Louro ha fallecido a los 67 años de edad. Descanse en paz», reza el texto del club blanco.