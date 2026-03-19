Muere a los 67 años Silvino Louro, entrenador de porteros de Mourinho
El preparador ha fallecido este jueves
El portugués acompañó al actual entrenador del Benfica durante su etapa en el banquillo del equipo blanco
Mourinho la vuelve a liar en Portugal
Silvino Louro, preparador de porteros de José Mourinho, ha fallecido este jueves a los 67 años. Nacido en 1965, formó parte del cuerpo técnico del portugués, incluidas sus tres temporadas en el Real Madrid, donde entrenó a Iker Casillas, Diego López y Antonio Adán, entre otros.
El luso fue portero durante 23 temporadas, disputando un total de 401 partidos antes de retirarse a los 40 años y pasar a formar parte del cuerpo técnico de Mourinho. Con el staff portugués liderado por el actual entrenador del Benfica, el Real Madrid ganó una Liga en 2012 y una Copa del Rey en 2011.
Louro acompañó a Mourinho durante su etapa en el banquillo del equipo blanco y también en el Chelsea, Inter de Milán y Manchester United.
El Real Madrid emitió un comunicado este jueves tras hacerse eco del fallecimiento de su ex preparador de porteros: «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013».
Muere Silvino Louro
«El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con José Mourinho como entrenador, Silvino Louro ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Silvino Louro ha fallecido a los 67 años de edad. Descanse en paz», reza el texto del club blanco.
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