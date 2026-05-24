Zapatero elige para representarle al procurador de confianza del PSOE y busca un pacto de no agresión con Ferraz

José Luis Rodríguez Zapatero ha designado al procurador Roberto Granizo para que le represente ante la Audiencia Nacional en las diligencias previas que investigan su presunto papel como comisionista en Venezuela, una elección que no es casual.

Granizo es el mismo profesional que el PSOE emplea habitualmente en sus litigios más sensibles —desde el caso Bárcenas hasta el hackeo de su página web—, lo que apunta a que existe una suerte de cordialidad tácita entre el ex presidente y la dirección del partido que lidera Pedro Sánchez.

La figura del procurador puede ser clave para que Ferraz y, a la postre, Pedro Sánchez tengan acceso a toda la información del caso de primera mano. Queda por saber si Zapatero paga a su procurador y abogado o lo hace el PSOE ya que, por ahora, le respalda en sus negocios turbios.

La personación de Granizo quedó confirmada el pasado 20 de mayo de 2026, el día después de los registros, ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que instruye las diligencias previas abiertas en 2024 bajo la dirección del magistrado José Luis Calama.

Así lo recoge la providencia dictada ese mismo día, que da cuenta de la incorporación al expediente judicial electrónico del escrito presentado por el letrado Víctor Moreno quien asume la defensa letrada del expresidente.

La resolución judicial condiciona la plena personación del procurador Granizo al «otorgamiento de apoderamiento firmado», un trámite pendiente en el momento de dictarse la providencia.

Granizo Palomeque en el PSOE

El nombre de Roberto Granizo Palomeque es una presencia casi constante en los procedimientos judiciales que afectan al PSOE o en los que el partido actúa como acusación.

Los documentos judiciales disponibles muestran una trayectoria que se extiende durante décadas y que abarca desde recursos de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional en los años 90 hasta causas penales de gran calado mediático en los últimos años.

En 1991, Granizo ya representaba al PSOE ante el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo electoral resuelto por la sentencia relativa a las elecciones al Cabildo Insular de La Palma.

En 1993, aparece de nuevo en otra sentencia, representando al partido en el recurso contencioso-electoral interpuesto por el CDS contra la proclamación de electos al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid.

La interminable lista continúa con la sentencia de 2007 del Tribunal Constitucional, en la que Granizo representó a 74 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería.

En 2013, fue él quien presentó en nombre del PSOE el escrito ante la Audiencia Nacional solicitando que se reclamara la documentación publicada por El País sobre la contabilidad B del PP y que se citara como imputado al ex tesorero y ahora denunciante contra el PP Luis Bárcenas.

Más recientemente, en marzo de 2024, Granizo presentó el escrito de personación del PSOE como acusación popular –aunque quieren acabar con esa figura legal– en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Y en 2025, fue también quien representó al partido en el recurso de apelación ante la Audiencia Nacional por el ataque informático a la web del PSOE ocurrido en noviembre de 2023, en el que la sentencia condenó al acusado a un año de prisión y a indemnizar al PSOE con 40.376 euros.

El caso de Venezuela

Las diligencias en las que Zapatero figura como investigado forman parte de un procedimiento que investiga, entre otras cuestiones, la actividad de la empresa Softgestor SL, cuyo abogado, Santiago Landete, también se ha personado recientemente.

La providencia de este viernes refleja también que en la causa actúan ya tres acusaciones populares en forma —Partido Popular, VOX y HazteOír.org—, todas ellas con la fianza de 5.000 euros exigida y consignada.

El juez Calama ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que en el plazo de dos días aleguen lo que estimen oportuno «sobre la conveniencia procesal de proceder a la agrupación de acusaciones populares».

Otras cinco partes —Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum— están pendientes de prestar fianza o de subsanar defectos procesales para completar su personación.

La elección de Granizo como procurador sitúa a Zapatero en una posición singular: representado por el mismo profesional que Ferraz utiliza habitualmente en sus batallas judiciales. Esa coincidencia que apunta a una convergencia de intereses podría ser la señal más elocuente de que entre el ex presidente y la actual dirección socialista hay menos distancia de la que aparentan en público. En política, como en derecho, la elección del procurador también es un mensaje.