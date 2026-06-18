La bronca del juez a Zapatero: «Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio»

«Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio», con estas palabras el juez José Luis Calama le paró los pies a José Luis Rodríguez Zapatero cuando trataba de hablar y el ex presidente del Gobierno le interrumpía. Así consta en el audio de su declaración en la Audiencia Nacional.

La declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional tuvo algunos momentos en los que la excesiva verborrea del que fuera jefe del Ejecutivo molestó al juez. Uno de estos encontronazos tuvo lugar cuando Zapatero intentaba explicar su trabajo como consultor en Análisis Relevante, la empresa que constituyó Julio Martínez Martínez.

«Análisis Relevante me contrata a mí para hacer informes generales», explicaba Zapatero mientras el juez le responde que «parece obvio». En ese momento, el ex presidente le interrumpe y dice que «parece obvio que es un recorrido absolutamente lógico y normal que yo haga informes para una consultora».

Zapatero trata de terminar la frase cuando el juez quería preguntarle algo y le pide que, cuando hable él, debe permanecer en silencio. El ex presidente le respondió que «por supuesto», mientras el juez le decía que era «un tema de orden de la declaración».

Las interrupciones se fueron sucediendo a lo largo de las tres horas de declaración. «Le tengo que ir cortando para no alargar demasiado la declaración», le dijo el juez José Luis Calama al ex presidente.

Zapatero también intentó explicar su labor en Venezuela y el juez le cortó: «Creo que la misma pregunta, pero hecha con otro marco temporal. Haga el favor, vamos a reconducirnos a los hechos». También, cuando quiso explicar un contrato con una empresa que no era relevante para la investigación, el juez le cortó diciéndole: «No vamos a entrar».

«Yo no soy una madre abadesa, sino un juez»

El juez José Luis Calama también le dejó clara su posición como instructor al ya investigado Zapatero: «Señor Zapatero. No lo pongo en duda, pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa abadesa, sino un juez instructor y tengo que muchas veces ser incisivo para aclarar». Mientras, Zaptero interrumpía diciendo que «por supuesto» le amparaba la presunción de inocencia.

Tras dejar claras las cosas, el juez le preguntó por su relación con los clientes de Análisis Relevante. El ex presidente le dijo que había interactuado «prácticamente con casi todos», pero excluyó a Plus Ultra.

«Con Plus Ultra la interacción la llevaba básicamente Julio Martínez, que cuajó, yo creo, una relación ya de otra naturaleza», explicó a la vez que admitió que tuvo un almuerzo con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y con Julio Martínez Martínez en 2024.