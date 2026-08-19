La frase de Morgan Freeman en ‘Robin Hood’ que quedará para la posteridad: «Una vez escuché a un hombre sabio decir que no hay hombres perfectos. Sólo intenciones perfectas»

Tanto en el cine como en la vida real, la voz de Morgan Freeman siempre ha resonado en la cultura popular como la de una deidad. Sin personajes con demasiados aspavientos, pero encarnando habitualmente a roles sabios que aconsejan al héroe en su camino, la capacidad de Freeman para convertir cualquier frase en una lección vital es legendaria. Incluso si la película en cuestión es un mero divertimento sin pretensiones como Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991).

La frase que recordamos hoy es pronunciada por Azeem Edin Bashir Al Bakir, un guerrero musulmán que fue una creación original de la adaptación de Kevin Reynolds, ya que el personaje en cuestión no existe en ninguna de las referencias a la leyenda clásica británica del hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Azeem es un buen paradigma de la clásica ristra de roles de Morgan Freeman. Sabio, culto, leal y agradecido, el compañero de armas escapa de una prisión en Jerusalén durante las Cruzadas y, como gratitud, este promete proteger la vida de Robin de Locksley (Kevin Costner) hasta haberle devuelto el favor acompañándolo a Inglaterra para reclamar sus tierras de la tiranía del sheriff de Nottingham (Alan Rickman).

La reflexión en cuestión llega en un momento de debilidad para el ladrón, pues este se siente abrumado por el peso de sus errores y por eso, le recuerda que no existe nadie inmaculado que pueda presumir de estar libre de faltas:

«Una vez escuché a un hombre sabio decir que no hay hombres perfectos. Sólo intenciones perfectas».

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