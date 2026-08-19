La frase de Morgan Freeman en ‘Robin Hood’ que quedará para la posteridad: «Una vez escuché a un hombre sabio decir que no hay hombres perfectos. Sólo intenciones perfectas»
Morgan Freeman sin filtros sobre Clint Eastwood: «Esa voz la creó haciendo spaghetti westerns con Sergio Leone y no es la suya»
La reflexión de Morgan Freeman que debería ser tu lema de vida: «No te preocupes por lo que los demás hacen. Debes aceptar lo que es especial sobre ti»
Tanto en el cine como en la vida real, la voz de Morgan Freeman siempre ha resonado en la cultura popular como la de una deidad. Sin personajes con demasiados aspavientos, pero encarnando habitualmente a roles sabios que aconsejan al héroe en su camino, la capacidad de Freeman para convertir cualquier frase en una lección vital es legendaria. Incluso si la película en cuestión es un mero divertimento sin pretensiones como Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991).
La frase que recordamos hoy es pronunciada por Azeem Edin Bashir Al Bakir, un guerrero musulmán que fue una creación original de la adaptación de Kevin Reynolds, ya que el personaje en cuestión no existe en ninguna de las referencias a la leyenda clásica británica del hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Azeem es un buen paradigma de la clásica ristra de roles de Morgan Freeman. Sabio, culto, leal y agradecido, el compañero de armas escapa de una prisión en Jerusalén durante las Cruzadas y, como gratitud, este promete proteger la vida de Robin de Locksley (Kevin Costner) hasta haberle devuelto el favor acompañándolo a Inglaterra para reclamar sus tierras de la tiranía del sheriff de Nottingham (Alan Rickman).
La reflexión en cuestión llega en un momento de debilidad para el ladrón, pues este se siente abrumado por el peso de sus errores y por eso, le recuerda que no existe nadie inmaculado que pueda presumir de estar libre de faltas:
«Una vez escuché a un hombre sabio decir que no hay hombres perfectos. Sólo intenciones perfectas».
Robin Hood, príncipe de los ladrones está disponible bajo suscripción en Movistar Plus.
Las mejores frases de Morgan Freeman en el cine
- Million Dollar Baby (2004): «El boxeo es un deporte de respeto. Te ganas el tuyo y se lo quitas al contrario».
- Invictus (2009): «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma».
- Cadena perpetua (1994): «Déjame decirte algo, amigo: la esperanza es algo peligroso. La esperanza puede volver loco a un hombre».
- Seven (1995): «Ernest Hemingway escribió una vez: ‘El mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar’. Estoy de acuerdo sólo con la segunda parte».
- El Caballero Oscuro (2008): «Déjeme ver si lo entiendo. ¿Cree que su cliente, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, es en secreto un justiciero que pasa sus noches golpeando criminales con sus propias manos… y su plan es chantajear a esta persona? Buena suerte».
- Como Dios (2003): «No puedes obligar a nadie a que te ame. Ni siquiera Dios puede hacer eso».
- Tiempos de gloria (1989): No soy tu perro. Soy un hombre, y lucho por mi libertad».
- El caso Slevin (2006): No hay hombres buenos en este negocio. Solo hay hombres que siguen vivos».