Juan Bengoechea, piloto de Eurofighter: «Son 14 años de un proceso de selección desde que ingresas a la academia hasta que eres un piloto experto»

Convertirse en piloto de caza en España no es una carrera, es una criba que dura década y media. Juan Bengoechea lo sabe mejor que nadie. En 2009 se presentó a las oposiciones para ingresar en la Academia General del Aire junto a más de tres mil aspirantes. Las plazas disponibles para el Ejército del Aire eran 60. Y de todos los que comenzaron el proceso, solo doce acabaron siendo pilotos de caza. Él fue uno de ellos.

«Desde el 2009 hasta el 2023 son 14, 15 años de un proceso de selección desde que ingresas a la academia hasta que eres un piloto experto o experimentado en tu sistema de armas», resume el piloto en una entrevista. Una frase que condensa mejor que cualquier dato la magnitud de lo que implica llegar a los mandos de un Eurofighter.

Los primeros años: teoría, vuelo básico y primera criba

La formación de Bengoechea comenzó en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Los dos primeros años fueron exclusivamente teóricos. En tercero llegó el primer contacto real con el vuelo: aprender a moverse por el aire, orientarse, entender las leyes aerodinámicas y cómo estas afectan a la aviación. «La idea es únicamente pasar el curso», recuerda.

Pero pasar el curso no era suficiente para seguir adelante. Los instructores evaluaban continuamente si cada alumno tenía la evolución aeronáutica necesaria para progresar. No todos lo conseguían.

De 45 alumnos a 12 seleccionados

El momento decisivo llegó en el cuarto año, con el primer proceso de selección específico para la especialidad de caza. Los alumnos volaban el C-101, el mismo avión que utiliza la Patrulla Águila, y la nota obtenida en la fase de vuelo determinaba quién seguía y quién no. «Se elige a aquellos a los que se les da mejor el vuelo», explica Bengoechea.

En su promoción, alrededor de 45 alumnos llegaron hasta ese punto. Sólo 12 fueron seleccionados para continuar. A ellos les esperaba un quinto año en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, donde la formación daba otro salto cualitativo con el F-5, un avión de combate supersónico.

Bengoechea terminó esa etapa en 2014. Salió de la academia como teniente y con la especialidad de piloto de caza, pero el proceso no había terminado.

La elección del Eurofighter y nueve meses más de formación

Una vez en activo, los nuevos pilotos debían especializarse en el avión que iban a volar. Bengoechea tenía dos opciones: el F-18 o el Eurofighter. Eligió el segundo sin dudarlo. «Es el avión más moderno y yo me decidí por eso», afirma.

El curso de conversión al Eurofighter se realizó en la Base Aérea de Morón de la Frontera y duró aproximadamente nueve meses. También allí había que demostrar estar a la altura. «Es como apto o no apto de que seas capaz o no de convertirte en piloto de este avión», describe el piloto.

En 2015 se incorporó al Ala 14, la unidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio que opera el Eurofighter en España. Desde entonces, su carrera ha estado ligada a este avión, con una pausa de tres años en los que ejerció como instructor de pilotos de caza en Badajoz. En total, a lo largo de esos siete años acumuló mil horas de vuelo.

Cuándo un piloto se convierte en experto

La experiencia no solo se mide en horas de vuelo. También determina el papel que un piloto puede asumir dentro de su unidad. «Cuando adquieres una experiencia muy alta, puedes empezar a ejercer más responsabilidad con respecto a las misiones de vuelo, piloto exhibidor, cosas así», señala Bengoechea.

En su caso, calcula que ese nivel de madurez operativa habría llegado en torno a 2022 o 2023, siguiendo una trayectoria continua. Trece o catorce años después de aquel día en que se presentó a una oposición con más de tres mil competidores por sesenta plazas.

Una carrera que empieza mucho antes de subirse a un avión y que, según quienes la recorren, no termina nunca del todo.