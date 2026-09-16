Daniella Bustamante se pronuncia tras sus imágenes saliendo de una clínica estética: «No fui a pincharme, relajaos»

Días después de comenzar su etapa universitaria, Daniella Bustamante se ha situado en el centro de todas las miradas a raíz de unas imágenes en las que aparece junto a su madre, Paula Echevarría, saliendo de una clínica estética en Madrid. Ha sido el programa Fiesta el encargado de sacar a la luz estas fotografías en las que aparecen madre e hija abandonando el centro mientras charlan animadamente, aparentemente ajenas a la presencia de las cámaras.

Las imágenes no han tardado en despertar todo tipo de especulaciones en torno al motivo de la visita de Daniella a la clínica. Aunque en un primer momento ninguna de las dos se pronunció públicamente al respecto, la joven ha terminado reaccionando ante la cantidad de comentarios y mensajes que ha recibido en los últimos días, muchos de ellos dando por hecho que se había sometido a algún retoque estético.

Cansada de especulaciones y dispuesta a aclarar lo sucedido, Daniella ha recurrido a su perfil de TikTok para explicar el verdadero motivo de su visita al centro estético. «Vaya la que se está armando. Fui a cortarme el pelo, no a pincharme nada. Relajaos e informaos», sentenciaba, dejando claro que su paso por la clínica no estuvo relacionado con un tratamiento de medicina estética.

Cabe recordar que cuando sopló las velas de su 18º cumpleaños, COOL entrevistó a Natalia de la Vega, la CEO de su centro de belleza de confianza, y por aquel entonces, ya desveló que se centra en cuidar una de sus principales señas de identidad: su melena. «Sobre todo, se hace un corte de pelo y una hidratación profunda de cabello. Pues todo eso es lo que se suele hacer. […] Además, tiene un pelazo. O sea que no necesita nada más», afirmaba.

David Bustamante sale en defensa de su hija Daniella

Después de que Daniella haya sido fotografiada por primera vez en la calle tras cumplir 18 años, David Bustamante ha salido en su defensa ante los medios, asegurando que lo único que quiere «es que tenga una vida normal». «Sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez, lo más normal y tranquila posible, que bien se lo merece. […] Lo importante es que haya respeto por parte de todos, que sepamos que al final es una niña de 18 años y que ya está», comentaba ante los micrófonos de Europa Press.

Sobre su nueva etapa universitaria, el cantante contaba que estaba «muy bien y muy ilusionada». «Es universitaria y nada, que cumpla sus sueños, que vaya haciendo su camino. […] También le gustan las redes y las cosas esas, pero bueno, ella verá», explicaba.