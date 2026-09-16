Rocío Camacho sobre las tendencias de otoño y cómo vestir embarazada: «Me está costando despedirme de mi anterior versión»

El otoño recupera los clásicos y Rocío Camacho tiene claro cómo llevarlos a su terreno: elegancia, prendas versátiles y una apuesta cada vez más consciente por la calidad. La creadora de contenido se enfrenta a una nueva temporada en un momento especialmente significativo de su vida, marcado por el embarazo de su primera hija, Daniela. Y aunque su armario empieza a adaptarse a esta nueva etapa, hay algo que permanece intacto: su apuesta por un estilo sencillo, sofisticado y atemporal.

Entre las tendencias que dominarán los próximos meses, Rocío señala el regreso de los cuadros y las blazers de pata de gallo, junto con una estética clásica que define como «Ralph Lauren vibes». Una vuelta a prendas con vocación de permanencia que encaja perfectamente con su filosofía de moda. También reivindica una de las tendencias más sensuales de la temporada: la lencería visible y los vestidos lenceros. «No creo que haya look más sexy y elegante que un vestido lencero negro con una blazer negra oversize de buena calidad y una buena sandalia de tacón», asegura.

Sin embargo, este año hay un factor que cambia las reglas del juego: la comodidad. Embarazada, Rocío está adaptando algunas de sus elecciones sin querer renunciar a su identidad. «Estoy intentando que la maternidad no cambie mi estilo», explica. De momento, su estrategia pasa por comprar “una talla más de las prendas que me gustan” y apostar por siluetas que resulten más cómodas. Entre sus descubrimientos de esta temporada destacan los pantalones de satén de tiro bajo, que define como «comodísimos, arreglados y versátiles».

Su particular manual para construir un armario perfecto parte, precisamente, de los básicos. Si tuviera que empezar desde cero y escoger únicamente cinco piezas, lo tendría claro: un jersey beige de calidad, unos jeans de tiro bajo, una camiseta blanca, un pantalón de traje negro y una blazer de pata de gallo. La clave está en que todas puedan combinarse entre sí para conseguir el máximo número de looks con el mínimo número de prendas.

Una filosofía que no es nueva para ella. En su armario conserva prendas que llevan más de seis años acompañándola. Entre ellas, un pantalón de traje blanco y una blazer negra de Sandro que cambió su manera de entender el consumo de moda. «A veces es mucho más rentable a la larga hacer una inversión en una buena prenda de ropa que renovar cada temporada prendas baratas», afirma. También guarda dos pares de botas de piel y bodies en blanco y negro que siguen funcionando temporada tras temporada.

No todas las tendencias tienen, sin embargo, cabida en su armario. El animal print es uno de esos casos. «A mí lo que más me favorece es lo sencillo, lo simple», reconoce. Aunque le gusta verlo en otras personas, siente que este estampado la hace verse «cargada» y no representa su estilo.

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Para conseguir que un look básico tenga personalidad, Rocío apuesta por un elemento que considera imprescindible: las joyas. «Tienen el superpoder de cambiar la apariencia de un look por completo», asegura. Pendientes, colgantes, anillos o pulseras pueden transformar un estilismo sin necesidad de recurrir a piezas excesivamente llamativas. Su secreto está en «una combinación de muchos pequeños detalles sin que nada destaque pero que todo cuadre».

Pero si hay algo que está transformando su manera de enfrentarse al armario es, inevitablemente, el embarazo. Rocío reconoce que una de las cosas que más le está sorprendiendo es la variedad de opciones de ropa para futuras madres, aunque el proceso también implica acostumbrarse a un cuerpo que cambia rápidamente. «Me está costando un poco acostumbrarme a verme diferente por semanas, a despedirme (por un tiempo) de la versión de mí que conocía», confiesa. Una sensación que convive con una enorme ilusión: «Estoy encantada, feliz y me siento muy afortunada de estar viviendo esta etapa».

Y Daniela no sólo llegará para cambiar su armario, sino también sus prioridades. Después de cinco años en los que el trabajo ha ocupado el primer lugar, Rocío quiere seguir siendo ambiciosa, pero a otro ritmo. «En cuanto llegue Daniela mi prioridad será ella y no me sentiré mal por ello», afirma. Incluso si eso significa tardar un poco más en cumplir con sus compromisos profesionales. Porque, como ella misma resume, «no somos robots ni máquinas de generar contenido».

Su segunda edición de ShowroomBy para Showroomprivé, que finalizó ayer, ha coincidido así con un momento de transición personal y estilística. Y aunque las tendencias cambien cada temporada, Rocío Camacho parece tener cada vez más claro que la verdadera clave del estilo está en elegir menos, elegir mejor y sentirse una misma con lo que lleva.