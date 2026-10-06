Tana Rivera apuesta por un vestido de cuadros de firma española para acompañar a Roca Rey en la Maestranza

Tana Rivera ha vuelto a demostrar su buen ojo para la moda española con uno de esos vestidos que funcionan sin necesidad de grandes artificios. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acudió a la Real Maestranza de Sevilla para acompañar a Roca Rey en una de sus tardes de toros y escogió para la ocasión un diseño de The IQ Collection, la firma de Inés Domecq. Se trata del vestido Antonia Cuadros, una pieza larga y entallada que combina un estampado clásico con una silueta mucho más actual. Gris, con líneas blancas, hombros estructurados y un gran lazo delantero, el vestido concentra toda la atención y demuestra que un buen patrón puede transformar por completo un estampado tan tradicional como el de cuadros.

El vestido de cuadros de Tana Rivera

El diseño elegido por Tana Rivera es el Antonia Cuadros de The IQ Collection, una de las firmas españolas que más presencia tiene en su armario. La pieza está confeccionada en un tejido de cuadros grises con finas líneas blancas y tiene una silueta larga y entallada que se ajusta al cuerpo sin resultar excesivamente recargada.

Uno de sus elementos más reconocibles está en la parte superior. Es un vestido sin mangas con grandes solapas sobre los hombros, un detalle que aporta estructura y hace que la zona superior gane protagonismo. El escote es cerrado y la línea del vestido mantiene una estética bastante limpia hasta llegar a la cintura.

Es precisamente ahí donde aparece el detalle que transforma el diseño: un gran lazo delantero situado a la altura de la cadera. La lazada rompe visualmente con la regularidad de los cuadros y aporta volumen a una silueta que, de otro modo, sería mucho más clásica. La parte posterior incorpora además un cierre mediante cremallera invisible.

Tana lo deja todo en manos del vestido

Para completar su estilismo en la Maestranza, Tana Rivera optó por mantener los accesorios en segundo plano. La elección fue sencilla: sandalias negras y un bolso de Saint Laurent, dos complementos que acompañan al vestido sin competir con sus cuadros ni con el llamativo lazo delantero.

Las sandalias, además, vuelven a demostrar una de las claves del armario de Tana: recuperar prendas y accesorios que ya forman parte de su vestidor en lugar de construir un look completamente nuevo para cada aparición. El negro consigue alargar visualmente la silueta y aporta un contraste muy fácil de combinar con el gris del vestido.

Una firma habitual en el armario de Tana Rivera

La elección de The IQ Collection tampoco resulta sorprendente. Tana Rivera ha recurrido en numerosas ocasiones a los diseños de Inés Domecq, especialmente para citas en Sevilla y acontecimientos relacionados con el mundo del toro. La estética de la firma encaja con ese equilibrio entre tradición española y patrones contemporáneos que caracteriza buena parte de los estilismos de la joven.

En esta ocasión, además, el escenario pedía un look con cierta inspiración clásica. La Real Maestranza de Sevilla se convirtió en el lugar perfecto para estrenar este vestido de cuadros, uno de los estampados que más fácilmente se asocia con el otoño.