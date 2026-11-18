Mientras buena parte de la población todavía duerme, Isabel Díaz Ayuso ya ha comenzado su jornada laboral. La presidenta madrileña ha contado que se levanta a las cinco de la mañana, empieza a trabajar una hora después y reserva parte de la mañana para entrenar. Su rutina incluye correr, utilizar máquinas y levantar pesas, tres actividades con las que combina el ejercicio cardiovascular y el fortalecimiento muscular. Unos hábitos que ha compartido al hablar de su vida personal y de cómo organiza su tiempo.

Dos horas de trabajo antes del gimnasio

«Me levanto a las cinco y a las seis ya estoy trabajando. Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunden muchísimo», explicó Ayuso. La presidenta asegura que ese tramo inicial le permite concentrarse y avanzar tareas antes de que la agenda institucional marque el ritmo del día.

A las ocho de la mañana llega el momento del ejercicio, siempre que sus obligaciones se lo permitan. La presidenta ha contado que no se limita a correr, sino que también incorpora máquinas y pesas a sus entrenamientos. Esta combinación le permite trabajar distintas capacidades físicas sin depender de una única disciplina deportiva.

Del running a las pesas

Correr ha sido una de las grandes aficiones deportivas de Ayuso. En otras entrevistas ha explicado que hubo una época en la que llegaba a recorrer diez kilómetros diarios e incluso participó en medias maratones. También ha señalado que le gusta correr por la mañana porque disfruta viendo amanecer y siente que empieza la jornada con mayor sensación de control.

Sin embargo, el entrenamiento de fuerza también ocupa un lugar en su rutina. Las pesas y las máquinas permiten trabajar los principales grupos musculares, mientras que correr desarrolla principalmente la resistencia cardiovascular. Alternar ambos tipos de ejercicio es una estrategia respaldada por las recomendaciones generales de actividad física para adultos.

Una rutina marcada por la disciplina

Ayuso cumplió 48 años el 17 de octubre de 2026, según su fecha de nacimiento, el 17 de octubre de 1978. Su jornada comienza varias horas antes de lo habitual y combina responsabilidades políticas con un espacio reservado para el deporte.

Su experiencia refleja una fórmula concreta para organizarse, pero no existe un horario universal que funcione para todo el mundo. Lo importante es encontrar un momento compatible con las obligaciones personales y mantener una actividad física regular, combinando el trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza.