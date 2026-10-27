Los profesores anti-Ayuso animan a sus alumnos a participar en la huelga: «Ven a manifestarte con nosotros»

Los profesores en huelga de la Comunidad de Madrid se han pasado una presentación para proyectarla a alumnos menores de edad durante los servicios mínimos de la huelga educativa. En ella piden a los estudiantes «venir a las manifestaciones» con los docentes, seguir cuentas de movilización en redes sociales y comprar merchandising para la caja de resistencia de los huelguistas.

El archivo ha circulado en un grupo de WhatsApp de cerca de mil profesores, donde un docente que ya lo ha proyectado en clase ha animado a sus compañeros a imitarle: «Cuando fui SSMM, me di cuenta de que los alumnos no tienen ni idea de la razón de ser de la huelga y del funcionamiento de la misma, así que estuve presentando este .ppt para explicar a los alumnos cómo y por qué luchamos». El mensaje ha terminado con una consigna: «Espero que os animéis a hacerlo. ¡Hay que aprovechar nuestras horas de SSMM para remover conciencias!».

La presentación, de 21 diapositivas, se titula «¿Qué ha estado haciendo vuestrx profe cuando estaba de HUELGA?» y repasa, día por día, las movilizaciones del 14 y el 15 de octubre: el piquete en la puerta del instituto, la concentración en Sol, la protesta ante la Consejería de Educación, la manifestación entre Atocha y Sol y el corte de Gran Vía y Cibeles «para mostrar nuestro DESCONTENTO». Las fotografías de los profesores que aparecían en las protestas se han retirado de la versión difundida.

En una de las diapositivas, los docentes presentan a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, como «nuestra ‘jefa’», junto a un vídeo de una de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid bajo el rótulo «Y esto es lo que nos estamos encontrando por parte de nuestra ‘jefa’». Otra explica a los alumnos qué hacen los profesores de servicios mínimos: atenderles «sin avanzar materia», en «modo ‘guardería’».

Los gráficos con los que el documento justifica la huelga, sobre horas lectivas, ratios y salarios, proceden de Menos Lectivas, una de las plataformas que han convocado la huelga indefinida junto a CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera. El material que se enseña a los alumnos como explicación del conflicto es, por tanto, propaganda de una parte.

«¿Qué podéis hacer vosotros?»

El tramo final de la presentación se dirige directamente a los menores bajo el título «¿Qué podéis hacer VOSOTROS?». En él se les pide seguir en Instagram y TikTok a la asamblea de profesores del instituto, a la asociación de familias y al Movimiento Estudiantil de Parla. También se les invita a «venir a las MANIFESTACIONES (Atocha-Sol) de las 18 h con los profesores», con la próxima fijada para el jueves 30 de octubre, y a «adquirir el maravilloso merchandising que hacemos desde la Asamblea y así colaboras con la… CAJA DE RESISTENCIA».

El docente que ha difundido el archivo ha presumido, además de las preguntas que la sesión ha suscitado entre los alumnos, a las que ha calificado de «#CompetenciaCiudadana»: «¿Yo puedo convocar una huelga?», «¿qué ocurriría si nunca se sentaran a negociar?» o «¿un policía me puede pegar por la calle?».

Los servicios mínimos de la huelga, que comenzó el 14 de octubre, los ha fijado la Orden 4252/2026 de la Consejería, publicada en el BOCM el 9 de octubre tras dos reuniones sin acuerdo con los comités de huelga. La norma obliga a mantener en los institutos a un profesor por cada 90 alumnos de ESO, además del director y el jefe de estudios, para garantizar «la atención y permanencia de los alumnos en las debidas condiciones». La orden advierte de que el incumplimiento de los servicios mínimos será sancionado.

Los alumnos que atiende un docente de servicios mínimos no son necesariamente los suyos: incluyen los grupos de los profesores que están en huelga. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación obliga a los centros públicos a desarrollar su actividad con «garantía de neutralidad ideológica» y respeto a las opciones religiosas y morales de las familias.