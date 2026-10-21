Candidatos del PSOE, Más Madrid, Podemos y el PCE están entre los cabecillas de la huelga educativa contra Ayuso

La huelga indefinida de los sindicatos que mantiene en pie de guerra a la educación pública madrileña desde el 14 de octubre tiene al frente a ex candidatos de varios partidos de izquierda. El portavoz de UGT ha concurrido en las listas del PSOE. El representante de STEM en el comité de huelga ha encabezado candidaturas del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE). Y el líder de la plataforma Menos Lectivas ha sido aspirante a alcalde por Podemos.

Javier Becerra García, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid y una de las caras visibles del sindicato en la huelga, figuró como número seis del PSOE en Anchuelo en las elecciones municipales de mayo de 2023. Así consta en los edictos de presentación y de proclamación de candidaturas que la Junta Electoral de Zona de Alcalá de Henares publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Becerra es además consejero titular por UGT en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid desde el 9 de octubre de 2025, cinco días antes del arranque de la huelga.

No es el único dirigente educativo de UGT con pasado en listas socialistas. Ricardo Marchand Aguilera, que ha ejercido como responsable de Educación Pública de UGT Madrid, se presentó en las listas del PSOE en Fresnedillas de la Oliva en 2019 y en Villaviciosa de Odón en 2023, según el BOCM.

El caso de mayor recorrido electoral está dentro del propio comité de huelga. Alberto Sánchez Colomo figura como representante de STEM en el escrito de convocatoria que los sindicatos registraron el 8 de septiembre ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Ha concurrido en nueve candidaturas en una década, siempre en formaciones comunistas.

Con el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) se presentó al Senado y a la Asamblea de Madrid en 2015, y al Congreso en 2016. Con el PCTE fue cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid en 2019 y a la Asamblea de Madrid en 2021. Ese mismo año, el propio partido lo presentaba como su secretario político. También ha figurado en las candidaturas del PCTE al Congreso en las dos generales de 2019 y en las europeas de 2019 y 2024.

La tercera pata es Menos Lectivas, la asamblea de docentes que forma parte del comité de huelga. Raúl Araque Berjano, orientador en un instituto público y presentado como líder de la plataforma, fue número once de Podemos en Arroyomolinos en las municipales de 2019, como independiente. En 2023 encabezó la candidatura de Podemos-Alianza Verde a la alcaldía de ese municipio.

El comité de huelga está formado por CCOO, UGT, STEM, CNT, CGT, Solidaridad Obrera, Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. Las movilizaciones reclaman menos horas lectivas, bajada de ratios, subidas salariales de referencia de 600 euros mensuales y mejoras en las instalaciones. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha calificado el paro de «huelga política y electoralista». Los convocantes sostienen que la decisión se adoptó en asambleas en junio.

Más Madrid ha llevado además a la Asamblea a la portavoz de otra de las huelgas educativas abiertas en la región. El grupo solicitó la comparecencia de María Rosa Marín Sánchez, educadora de la Escuela Infantil Las Mercedes y portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), ante la Comisión de Educación del 5 de mayo de 2026.

La huelga ha acumulado ya una semana de paros, concentraciones ante la Consejería y en la Puerta del Sol, y cargas policiales en la Universidad Complutense y frente al Palacio de Santoña. Mientras, las caras públicas del conflicto dibujan un arco político que va del PSOE a la izquierda comunista.