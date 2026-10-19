Manifestantes de la ‘marea verde’ cortan la A-3 durante el cuarto día de huelga educativa en Madrid

Decenas de manifestantes por la educación pública, liderados por la denominada Marea Verde, han cortado este lunes la autovía A-3 que une Madrid y Valencia, en dirección a la capital, a la altura del barrio de Moratalaz. Alrededor de las 8:30 horas se han producido los cortes, en el marco del cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid.

Los huelguistas han colocado pupitres en la entrada que conecta la A-3, a la altura del kilómetro 5 de la misma, con la M-30, dentro del término municipal de la capital, tal y como han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los congregados, ataviados con camisetas verdes en defensa de la educación pública y por los que se les conoce como Marea Verde, y las prendas amarillas que caracterizan la huelga en Escuelas Infantiles, buscan denunciar la «falta de diálogo» por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y lo que entienden como «maltrato institucional» a este colectivo.

El corte ha obligado a detener la circulación en ese punto en plena hora punta, con tráfico intenso en esa zona. Tras una fila de pupitres escolares colocada delante de una gran pancarta en defensa de la educación pública, han obligado a detenerse a los vehículos a la altura de Moratalaz.

Pasadas las nueve de la mañana, tras la intervención de la Policía Nacional, los congregados se han retirado de la zona y la circulación ha recuperado la normalidad en esa zona.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Está impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

Cinco detenidos

El pasado miércoles, con el inicio de las protestas, la Policía Nacional detuvo a cinco personas, acusadas de delito contra agente de la autoridad, en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Los agentes tuvieron que cargar contra los manifestantes, que estaban realizando un piquete informativo.

A los detenidos se les acusa de este delito, aunque es posible que se incorpore el de desórdenes públicos. Fuentes policiales confirmaron que, durante las cargas, al menos dos agentes de Policía sufrieron heridas leves causadas por los manifestantes.