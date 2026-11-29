La jornada electoral en Palma ha arrancado de todo menos tranquila. Robos, problemas eléctricos y hasta una agresión han obligado a la Junta Electoral de Baleares a lidiar con varias incidencias desde primera hora, en un inicio de votaciones marcado por situaciones tan surrealistas como quedarse sin bolígrafos para votar al Senado o no encontrar cómo encender las luces de un colegio electoral.

Uno de los episodios más llamativos se ha vivido en Son Gotleu, en el colegio electoral del CP Joan Capó, donde nada más abrir las puertas y comenzar las votaciones han desaparecido las cajas de bolígrafos que los electores tenían a su disposición para marcar las papeletas del Senado. Sí, los bolígrafos. El material básico para poder completar la votación ha desaparecido en pleno arranque de la jornada, obligando a gestionar a contrarreloj una incidencia que nadie esperaba encontrarse con las urnas recién abiertas.

El robo ha dejado al colegio electoral con un problema tan absurdo como inoportuno: faltaba el material destinado a que los ciudadanos pudieran marcar sus opciones en las papeletas de la Cámara Alta. Un incidente que ha obligado a mover ficha nada más arrancar la jornada y que ha terminado en manos de la Junta Electoral de Baleares, encargada de gestionar este tipo de incidencias.

Y si en Son Gotleu los protagonistas han sido los bolígrafos desaparecidos, en el Casal de Barri de la calle Joan Alcover el problema ha sido la oscuridad. Allí, los responsables se han encontrado con que no había manera de localizar el diferencial para encender las luces del pasillo que daba acceso a las mesas electorales. El resultado: un pasillo a oscuras durante horas y una búsqueda contrarreloj para dar con el interruptor que devolviera la iluminación al recinto.

La escena tenía, además, un ingrediente que complicaba todavía más la situación. El casal, que habitualmente no abre los domingos, no tenía previsto contar con la presencia del conserje. Sin la persona que conoce las instalaciones y que, previsiblemente, podría haber resuelto el problema eléctrico en cuestión de minutos, localizar el diferencial se convirtió en una pequeña odisea en plena jornada electoral.

Un robo de bolígrafos nada más abrir las urnas y un colegio a oscuras durante horas son dos de las incidencias que han obligado a la Junta Electoral a intervenir en una jornada que ha comenzado acumulando sobresaltos y situaciones difíciles de prever.