La participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre está siendo histórica. En el caso de Baleares, se ha situado en un 44,73% hasta las 14.00 horas y sube 7,46 puntos porcentuales respecto a las generales de 2023, según el avance de participación del Gobierno de España.

Según los datos publicados, en las elecciones generales de 2023 la participación a esta hora era del 37,27%, aunque en aquella ocasión, los comicios se celebraron un 23 de julio.

Está previsto que a las 18.00 horas se publiquen nuevos datos de participación, dos horas antes del cierre de los colegios electorales, mientras que no será hasta las 22.30 horas cuando el Gobierno comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales de los comicios.

Un total de 870.769 electores están llamados a votar este domingo en Baleares, alrededor de 42.000 personas más que en los últimos comicios generales. El incremento del censo refleja el crecimiento del número de ciudadanos con derecho a voto en las islas desde la anterior convocatoria electoral.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Baleares, 38.263 personas votarán por primera vez en estas elecciones, al haber alcanzado la mayoría de edad desde julio de 2023. Estos nuevos electores se incorporan al censo en una jornada en la que los ciudadanos podrán acudir a las urnas para decidir la representación política en las Cortes Generales.

Por islas, Mallorca concentra el mayor número de electores, con 679.463 personas llamadas a votar, frente a las 648.237 registradas en las elecciones de 2023. La isla continúa siendo la que reúne el grueso del censo electoral de Baleares.

En Eivissa, el número de electores asciende a 104.315, mientras que en la anterior convocatoria general fueron 98.749. Menorca contabiliza 79.274 votantes, frente a los 74.582 de hace tres años. Por su parte, Formentera suma 7.717 electores, una cifra superior a los 7.176 registrados en las elecciones generales de 2023.

El voto por correo también ha aumentado en esta convocatoria. La Oficina del Censo Electoral ha tramitado 46.619 solicitudes de voto por correo en Baleares, frente a las 36.545 contabilizadas en los comicios generales de 2023. El dato supone un incremento de más de 10.000 solicitudes respecto a la anterior cita electoral.

Con los colegios electorales ya constituidos y sin incidencias destacables en el inicio de la jornada, los ciudadanos de Baleares tienen por delante las horas de votación para ejercer su derecho y participar en una convocatoria marcada por el aumento del censo electoral, la incorporación de nuevos votantes y el crecimiento de las solicitudes de voto por correo.