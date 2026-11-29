Las láminas de hormigón que cubren las tribunas del Hipódromo de la Zarzuela arrancan con sesenta y cinco centímetros de espesor junto a los pilares. En el borde acaban en un filo de seis.

Esas dos cifras son las del diseño original de la lámina, y así las recogen los ingenieros que evaluaron las cubiertas antes de repararlas. Lo que ellos midieron fue otra cosa: la carbonatación y la corrosión de las armaduras.

Esa cubierta tiene además protección oficial. El real decreto que declaró el recinto Bien de Interés Cultural la señala como la pieza destacada del conjunto.

El concurso de 1934

Ese real decreto es el 1611/2009, publicado el 4 de noviembre de 2009, y dio al hipódromo la categoría de Monumento. Explica que el proyecto fue premiado en el concurso convocado en 1934.

Lo firmaban los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez y el ingeniero Eduardo Torroja. La construcción se inició en 1935, según el mismo texto.

Del conjunto, el decreto subraya una sola pieza. Es la cubierta de las tribunas con el amplio voladizo, «consistente en bóvedas laminares de hormigón».

La protección oficial alcanza bastante más que las tribunas del recinto. Incluye las llamadas cuadras de Torroja, en el sector suroeste. Y el depósito de la Copa, un depósito de agua de dieciocho metros de diámetro.

Las pistas entran también en el perímetro, con una salvedad: mantenerlas en su uso deportivo, dice el decreto, no requerirá autorización previa.

De sesenta y cinco a seis

El trabajo que describe las cubiertas por dentro se publicó en 2011 en Informes de la Construcción. Lo firma un equipo del CSIC con los proyectistas de la restauración y Dragados. Allí se explica que son finas bóvedas de hormigón armado con forma de hiperboloide.

La sección es ligeramente curva, en forma de V. Va «apoyada en voladizo de hasta 13 m de altura sobre un único pilar». Lo permiten, según los autores, el armado entrelazado y unos tirantes pasivos de acero situados por detrás.

Esos tirantes son esenciales en el comportamiento de la estructura. Cada uno lo forman tres cordones de acero liso envueltos en mortero. Por fuera llevan una camisa de fibrocemento, que hacía de impermeabilización y de encofrado perdido.

El aluminio de los sesenta

Lo que falló no fue el diseño original, sino un añadido posterior. Sobre las cubiertas se colocó una imprimación asfáltica. Encima fue una lámina de aluminio gofrado, que los autores sitúan en los años sesenta.

Esa lámina se deterioró con el tiempo y la imprimación se meteorizó al sol. La mayoría de los sumideros estaban además obstruidos. El agua se quedaba encharcada arriba y acababa colándose por el hormigón.

El resultado fue la corrosión de las armaduras embebidas. La favoreció la carbonatación del recubrimiento. El hormigón era el típico de su época, bastante poroso por su bajo contenido en cemento.

En la cara inferior había además parches de reparaciones antiguas. Algunos, apuntan los autores con prudencia, tal vez se debieran a la caída de proyectiles durante la guerra civil.

Lo que dijo la fenolftaleína

Para saber hasta dónde llegaba el daño, el equipo aplicó fenolftaleína en disolución alcohólica sobre catas y fracturas frescas. Ese ensayo colorimétrico, recogido en una norma UNE que los autores citan, sirve para determinar la profundidad del frente de carbonatación.

En las muestras de la cara inferior el frente había alcanzado la armadura, y los recubrimientos eran escasos. Donde la penetración pasaba de sesenta milímetros, el frente llegaba a la segunda capa de armado y generó pérdidas de sección locales importantes en algunas armaduras.

Arriba ocurría lo contrario de lo que cabría esperar. No se apreciaba frente de carbonatación. El agua encharcada mantuvo el hormigón casi saturado, y eso frena el avance del ataque.

Las medidas electroquímicas vinieron después a completar ese cuadro. En el momento de la inspección, al menos la mitad de los puntos medidos presentaba corrosión activa, y eso eligiendo zonas que ya mostraban cierto deterioro.

Las pérdidas de sección iban de despreciables a un diez por ciento. Hubo casos puntuales de hasta un cuarenta por ciento que, según los autores, no afectaban al comportamiento global de las cubiertas.

Los tirantes, en cambio, aparecieron casi intactos. Su estado «tras 75 años de exposición al ambiente era muy aceptable». Los autores lo atribuyen con cautela a la camisa de fibrocemento, porque en su mortero apenas encontraron carbonatación.

La restauración que empezó en 2008

El concurso internacional para restaurar el recinto de carreras se falló en 2004. Lo ganó el equipo de Junquera Arquitectos, Carlos Fernández Casado y Úrculo Ingenieros. Las obras las ejecutó Dragados a partir de 2008.

En las láminas se quitó con chorro de agua la pintura inferior y la impermeabilización superior. Después se sanearon las zonas huecas y se cepillaron y pasivaron las armaduras vistas. En las fisuras se inyectó resina, por arriba y por abajo.

El remate de la cara inferior se hizo con un mortero que imita la terminación original, la que habían dejado las tablillas del encofrado de madera. Encima se aplicó una pintura anticarbonatación.

Sobre la cubierta se extendió una lámina de poliuretano de tres a cuatro milímetros, el sustituto del aluminio de los sesenta.

Siete grupos de sensores

Aprovechando las inspecciones, a los proyectistas se les planteó algo más: dejar la estructura vigilada por dentro. Se instalaron siete grupos de sensores permanentes, seis en la cara superior de las tres cubiertas y uno en la inferior de la cubierta sur.

Cada grupo lleva tres aparatos embebidos en un mortero de baja resistividad. Uno detecta la presencia de agua líquida. Otro mide el potencial de corrosión de la armadura, y un termopar toma la temperatura.

Los tres son pasivos, así que no hay que alimentarlos. Basta un registrador de datos en una caja estanca de polietileno sobre la impermeabilización.

En 2012, la cubierta sur dio un paso más, con un sistema de monitorización remota. Los sensores exteriores pasaban su lectura por radio al registrador interior. De ahí salía por telefonía móvil, y así podía consultarse a distancia.

Lo que han visto los sensores

El primer balance, publicado en 2011, fue bueno. Al año de la reparación, los potenciales iban hacia valores más positivos. Las armaduras tendían a pasivarse y los sensores no detectaban condensación.

El segundo balance se publicó en 2018, en la revista Anales de Edificación. Lo firman Isabel Martínez y Ángel Castillo, del Instituto Eduardo Torroja del CSIC. En uno de los grupos de sensores, con casi diez años de registros, el potencial sube al principio y luego cambia «la tendencia hacia valores de mayor riesgo de corrosión en los últimos años».

La pasivación de la armadura, escriben, varía en algunos casos tras varios años de exposición. En esas lecturas se aprecia además con claridad la influencia de la temperatura. Los sensores de agua líquida seguían sin encontrar agua dentro del hormigón.

Para eso están puestos, y así lo explican los dos trabajos. Permiten comprobar sin extraer muestras si la reparación sigue cumpliendo, y prever la necesidad de intervenciones de mantenimiento antes de que el deterioro avance.

Los datos proceden del Real Decreto 1611/2009, publicado en el BOE del 4 de noviembre de 2009, y de dos trabajos en acceso abierto: el de Informes de la Construcción, de 2011, firmado por el CSIC con los proyectistas de la restauración y Dragados, y el de Anales de Edificación, de 2018, del Instituto Eduardo Torroja del CSIC.