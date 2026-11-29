El BOE del 6 de mayo de 1967 dedica poco más de un tercio de columna al teleférico de Fuente Dé. Va entre dos resoluciones de la lotería y una expropiación en Guipúzcoa. Cuenta que el ministro de Obras Públicas había otorgado la concesión el 20 de marzo a la Diputación de Santander.

El texto describe el recorrido sin una sola floritura. Parte del fondo del valle de Fuente Dé y asciende hasta el llamado Mirador del Cable, en la base de Peñavieja.

Lo interesante de ese tercio de columna son las condiciones. Enseñan qué le pedía el Estado a quien explotara un teleférico de servicio público.

Cien horas rodando con carga

La resolución no entra en cómo se construye ni cómo se prueba un teleférico. Remite, entre otras cosas, a tres normas: la Ley 4/1964, el reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto 673/1966, y un pliego de condiciones técnicas de junio de 1966. El que baja al detalle, y de donde sale todo lo que viene a continuación, es ese reglamento general.

Su artículo 18 ordena que, terminada la construcción, el concesionario avise por escrito a la Jefatura Regional de Transportes Terrestres. Los servicios técnicos de esa jefatura reconocían la obra. Y le hacían las pruebas que consideraran oportunas de entre las previstas en el proyecto o en los pliegos.

Después llega la condición del artículo que no admite excepción alguna. En todo caso, dice el artículo, y cualesquiera que sean las pruebas previstas y las realizadas, no se abrirá ninguna instalación al servicio público sin un previo período de rodaje de cien horas en condiciones normales de carga.

Pasadas esas cien horas tocaba el reconocimiento final y, si procedía, una autorización provisional. El acta subía a la Dirección General de Transportes Terrestres, que daba la definitiva. Las pruebas las pagaba el concesionario.

Cincuenta pesetas de techo

Las tarifas de la concesión son las que más extrañan hoy. El billete normal de ida y vuelta tenía un máximo de 50 pesetas, y el de ida y vuelta en el mismo día, de 75. Así figura en el BOE, con la ida y vuelta en el mismo día más cara que la ida y vuelta sin plazo.

Conviene leer esas cifras como lo que eran, un techo y no un precio. El concesionario debía comunicar las definitivas a la Jefatura Regional quince días antes de empezar. Cualquier cambio que no pasara del máximo se anunciaba al público con otros quince días.

Pasar de ese techo era harina de otro costal, porque exigía pedírselo al ministro con un estudio económico detrás. A lo cobrado se le sumaban los impuestos y el Seguro Obligatorio de Viajeros, redondeando por exceso a pesetas. Ese seguro venía del artículo 28, que hacía preceptivo aplicarles el régimen del transporte por ferrocarril.

Sesenta años, y por qué

El plazo de la concesión era de sesenta años como mínimo, contados desde la autorización definitiva de puesta en servicio. Esa cifra no sale de la nada.

El reglamento permitía otorgar estas concesiones entre quince y sesenta años. Mandaba fijar el plazo según los períodos de amortización previstos en el proyecto aprobado, y a Fuente Dé le pusieron el tope de esa horquilla.

Cumplido ese mínimo, la concesión entraba en lo que el texto llama período de extinción normal. Podía cesar cuando quisieran la Administración o el concesionario, avisando con seis meses.

Si convenía que el servicio siguiera, se sacaba concurso nuevo. En él, el saliente tenía derecho de tanteo, salvo que la caducidad viniera de un incumplimiento suyo.

Quién vigilaba el cable

La alta inspección correspondía al Ministerio de Obras Públicas y la ejercía su Dirección General de Transportes Terrestres. El trabajo de campo era de las Jefaturas Regionales. Podían entrar en las instalaciones y pedir libros de contabilidad y estadísticas.

La orden más seca no está en ese capítulo, sino en el artículo 24, el de nuevas inversiones. La Administración podía exigirle que sustituyera el material que, a su juicio, no reuniera condiciones de seguridad o no fuera idóneo. Contra esa decisión cabía recurso ante el ministro en quince días.

El viajero de entonces también tenía su vía, y era de papel. En todas las estaciones y dependencias de servicio público debía haber libros de reclamaciones autorizados por la Jefatura Regional.

El inspector los revisaba cuantas veces estimara oportuno. El concesionario mandaba a esa jefatura copia de cada queja, con su informe. Tenía diez días desde la fecha de la reclamación.

De 1964 a 2012

Aquella ley de teleféricos seguía siendo la norma de referencia casi medio siglo después. El Parlamento de Cantabria lo reconoce en 2012, al aprobar para su territorio su propia Ley de Transporte de Personas por Cable.

Dice que la norma de 1964 había demostrado su utilidad a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Y que las innovaciones tecnológicas aconsejaban cambios.

La competencia venía de bastante antes. El Estatuto de Autonomía de 1981, en su artículo 24.6, dio a Cantabria la competencia exclusiva sobre el transporte por cable que transcurra íntegramente en su territorio. En ella se apoya la ley de 2012.

Ese preámbulo de 2012 deja además una descripción oficial del aparato, que no está en el BOE de 1967. El teleférico de Fuente Dé, escribe el legislador cántabro, es una singular obra de ingeniería que salva un desnivel de 750 metros sin apoyos intermedios.

La concesión citada se publicó en el BOE del 6 de mayo de 1967, en una resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres firmada el 11 de abril por su director general, Santiago de Cruylles. Las condiciones proceden del Decreto 673/1966, que aprueba el Reglamento de la Ley 4/1964 sobre concesión de teleféricos, y el cierre, de la Ley de Cantabria 8/2012, de Transporte de Personas por Cable.