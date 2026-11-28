Hay funcionarios en España que salen a la calle con un receptor en la mano. Su trabajo es averiguar qué aparato está estropeando una señal de radio. El BOE de ayer publicó cuatro contratos de equipos de medida para ese oficio, adjudicados entre junio y octubre.

Los cuatro los adjudica la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El mayor, de 254.871,30 euros, paga sistemas de localización de interferencias mediante goniometría. Se lo ha llevado Rohde & Schwarz España, con sede en Madrid.

Esos equipos van a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Son las oficinas que atienden las denuncias de interferencias. Otros 186.000 euros, de la misma empresa, pagan receptores portátiles para esas mismas jefaturas.

Cruzar direcciones en un mapa

Conviene detenerse en esa palabra que sale en el contrato, la goniometría. La Unión Internacional de Telecomunicaciones la define por su objetivo en una recomendación de 2011 sobre estaciones de comprobación técnica.

Ahí explica que las mediciones de radiogoniometría buscan determinar después la posición del emisor por triangulación. Y añade algo que encaja con este trabajo: que son muy importantes para las administraciones en la investigación de la interferencia perjudicial.

En esa misma recomendación, la organización señala que la triangulación es el objetivo final de todas las actividades de radiogoniometría. De ahí que importe cómo se coordinan entre sí los radiogoniómetros fijos y los móviles.

Un medidor en un punto fijo

El tercer contrato, de 165.321,60 euros, es para el laboratorio de radiofrecuencia de la Secretaría General de Telecomunicaciones. Compra un receptor de interferencias electromagnéticas. Los criterios de adjudicación dan idea del nivel: puntuaba ampliar el rango hasta los 40 gigahercios y poder barrer el espectro en el dominio del tiempo.

El cuarto, de 173.000 euros, paga equipos medidores permanentes de niveles de exposición radioeléctrica. Son aparatos que miden en un punto fijo, y de forma continua, cuánta exposición radioeléctrica hay allí.

Ese contrato lo ganó GEA Quality, una empresa de Córdoba, y fue la única que se presentó. A los otros tres se presentaron dos empresas en cada caso. Las adjudicaciones se resolvieron entre el 25 de junio y el 9 de octubre; lo de ayer fue la publicación de su formalización.

Mil ochocientas denuncias

¿Hace falta tanto aparato para esto? La Subdirección General de Inspección publica cada año la estadística, y la de 2025 responde. Se presentaron 1.800 reclamaciones por interferencias, frente a las 2.028 del año anterior.

El reparto es menos variado de lo que uno imaginaría. De esas 1.800, un total de 1.514 afectaron al servicio móvil terrestre. Esa cifra representa el 84 % del total, según el propio informe.

El resto toca servicios que casi nunca salen en la conversación. Hubo 147 casos de radiolocalización y 42 de comunicaciones aeronáuticas. Detrás van la televisión, con 34, los radioaficionados, con 20, el servicio fijo, con 12, y la radio sonora, con 8.

El wifi contra el radar

Dentro de la radiodeterminación hay un problema con nombre propio. El informe abrió 147 expedientes por interferencias a los radares meteorológicos, causadas por redes inalámbricas de banda ancha que funcionan en bandas de uso común.

Dicho en corto: equipos de wifi que pisan la frecuencia del radar que vigila las tormentas. El ministerio recuerda que esos radares dan datos de valor estratégico. Los usan la vigilancia atmosférica y la protección civil.

Para este problema concreto hay un protocolo firmado con AEMET en enero de 2017. Permite a las jefaturas provinciales hacer comprobaciones técnicas en los propios radares de la agencia. El criterio de recuento también ha cambiado: hasta 2023 se abría un expediente por cada radar afectado y ahora se abre uno por cada foco interferente y radial afectado, lo que explica parte de la cifra.

Aviones, satélites y rescates

El capítulo aeronáutico es el que más prisa corre de todos. Fueron 42 casos en 2025, frente a los 39 del año anterior. El informe pide atenderlos con la mayor celeridad y prioridad posibles por lo que hay en juego en el control del tráfico aéreo.

También aquí existe un protocolo, firmado en mayo de 2016. Lo acordaron el ministerio y la Dirección General de Sistemas de ENAIRE, principal usuario de esa banda. Y hay vía rápida con los vecinos: Francia, Portugal, Marruecos y Argelia.

Más arriba de nuestras cabezas, el trabajo se vuelve internacional. España gestiona las interferencias a satélites originadas desde su territorio mediante un sistema de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Según el informe, colabora con la Agencia Espacial Europea y con la NASA en las que afectan a dos satélites de investigación científica a su paso por el país.

Queda un apartado dedicado a los rescates. La subdirección participa en el grupo de trabajo español del sistema Cospas-Sarsat, el de las balizas de emergencia. Gestiona las interferencias a ese sistema que le reporta el Centro Espacial de Canarias, en Maspalomas, tanto las generadas en España como las de fuera.

Cuándo hay sanción

Conviene saber qué cuenta como interferencia a estos efectos. No vale cualquier molestia. La definición oficial habla de una perturbación que ponga en riesgo un servicio de radionavegación o de seguridad, o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicación que funcione conforme a la normativa aplicable.

Quien tiene derecho a protección tampoco es cualquier vecino con una antena. Son los titulares habilitados para usar el dominio público radioeléctrico. Deben usarlo en las condiciones de su título o del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con la autorización de puesta en servicio cuando se exija.

Y hay un agravante que conviene tener presente aquí. Si alguien provoca las interferencias a sabiendas, pasan a considerarse interferencia deliberada. La Ley General de Telecomunicaciones la tipifica como infracción muy grave.

Cómo se reclama

El trámite está repartido por provincias, no centralizado en Madrid. La reclamación la atiende la jefatura provincial de la provincia donde se produce la interferencia. Se presenta con un modelo oficial que el ministerio ofrece para descargar.

La recomendación del ministerio es dar el máximo de datos posible. Valen todos los que ayuden a identificar el origen y las características de lo que molesta. A partir de ahí entran los servicios técnicos y la Red de Comprobación Técnica de Emisiones Radioeléctricas.

Y entonces sale a la calle alguien con un receptor como los que acaban de contratarse.

Los contratos son los anuncios BOE-B-2026-39157 a 39160, publicados en el BOE del 27 de noviembre de 2026. El resto de la información procede de la página oficial sobre interferencias perjudiciales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de su estadística de interferencias radioeléctricas de 2025 y de la Recomendación UIT-R SM.854-3.