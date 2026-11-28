Álex Márquez, que no pudo atender a los medios el viernes al estar con fiebre, atendió a la prensa este sábado y habló por primera vez sobre la retirada de su hermano Marc Márquez. Algo que él sabía desde hace varios meses, ya que fue el primero al que se lo comunicó. Reconoció que, como hermano, está «feliz» porque Marc «se va en paz, se va sano y se va en lo más alto». Ha sabido cuándo parar, que es de las cosas más difíciles que hay en el deporte, y eso le alegra.

Sobre su estado físico comentó: «En la sprint ha sido más el hombro, que voy un poco justo cuando son muchas vueltas. El querer el podio ese de Enea y atacarlo durante tantas vueltas ha hecho que, luego, al final, perdiera mucho, se ha calentado el neumático de delante, presión, todo, y he perdido todas las posiciones, pero había que intentarlo, era por una buena razón, un podio al sprint. Nos hemos ahogado en la orilla, pero al menos hemos llegado a la orilla».

Respecto a la carrera, reconoció que ha sufrido y que mañana aguantará como pueda encima de la moto porque es la última del año: «En las últimas vueltas iba muy justo. He empezado a perder fuelle, pero es la última y hay que poner todo en el asador».

Sobre cómo vivió el anuncio de la retirada de Marc, explicó: «No fue un día para mí de shock, como para todos los demás. Fue un día esperado. Es verdad que los últimos días eran como: «¿Pasará de verdad?» Da pena, pero cuando ves a alguien tan al límite en tantas cosas, no sólo con el hombro, como él dijo, sobre todo con la diplopía, que es algo que ha tenido muy presente. Eso es lo que ya dices: «Bah, hasta aquí, no tiene mucho más sentido» y, luego tirarte toda tu vida personal por delante. Se va en paz, se va feliz, en lo más alto y, como deportista, ha hecho lo correcto, saber cuándo retirarse, cuándo decir hasta aquí es una virtud que, como deportista, que no nos gusta perder ni a las canicas, es muy difícil de hacer».

«Hoy, vi una historia de MotoGP, que bajaba por la escalerita, con sus cartelitos, como el que va al cole… me meaba. Digo: «Mira, como cuando vas al cole a la presentación en cuarto de primaria, con los cartelitos» Fue impresionante, la gente no se imaginaba la historia que había detrás de esos cartelitos», añadió sobre la despedida con los cartelitos.

Álex dijo que se siente alegre y triste a la vez por la marcha de su hermano: «Están las dos partes, pero, sobre todo, que se va bien, que se va sano, se va a gusto con él mismo, en paz. Eso es, como hermano, lo que más me hace feliz. Ya estuvo la retirada muy presente cuando lo del brazo, que no conseguía ni ser feliz, ni disfrutar de esto y tenía todas las limitaciones. Cuando decidió irse a Gresini, yo también lo aconsejé, al decir: ‘Tienes, también, que ser un poco egoísta, mirar un poquito más por ti’. Así lo hizo. Quería que pudiera ser feliz antes de decir adiós; lo ha hecho, ha ganado dos años consecutivos, redondos. Sin la lesión, estaríamos hablando de otro Marc, a lo mejor aún le quedarían tres años, pero se lo ha dejado todo en pista y las lesiones han sido algo que ha estado presente, por eso es su estilo, pero es algo que él ha aceptado».

Respeco a si ahora que Marc se ha ido podría estar a su lado en el box y ayudarle para ser campeón, aseguró: «Será una situación nueva para mí… nueva y no nueva, porque cuando estuvo lesionado, la tuve un poco. Es verdad que, en ese momento, con la lesión, él estaba muy desconectado, porque no quería ver muchas carreras. Yo creo que estará más en casa que en el circuito, obviamente, al final, es una persona que cuando viene a los circuitos no puede moverse mucho por todo lo que mueve, pero desde casa estará pendiente, como dijo y cualquier ayuda de un diez veces campeón del mundo siempre es bienvenida».

Por último, habló de la marcha de Pedrosa de KTM: «No lo sabía, lo he visto hoy. Una pena. Con Dani tengo una muy buena relación de cuando estaba con Marc en Honda, muchos eventos con Repsol juntos. Es una pena porque es una persona muy importante, con mucha experiencia, pero es verdad que es piloto de pruebas y tiene 41 palos’.. También hay que disfrutar un poco de la vida, lo entiendo perfectamente».