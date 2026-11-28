La ruptura entre Quique Sánchez Flores y Blanca Romero continúa dando que hablar. Después de que la actriz concediera una entrevista en la que se pronunció sin rodeos sobre el final de su relación con el entrenador, las reacciones no han tardado en llegar. Esta vez, las palabras no proceden de los protagonistas, sino del entorno familiar del técnico, cuya reacción ha desvelado Marisa Martín Blázquez en el programa Fiesta.

Según ha explicado la periodista, las declaraciones de Blanca no han sentado nada bien a los familiares más cercanos de Quique. «La familia más próxima de Quique, no voy a decir cabreada, voy a decir que está indignada y entristecida por las declaraciones de Blanca de anoche», ha asegurado. Una reacción que, según la colaboradora, evidencia que la situación entre ambas partes atraviesa ahora un momento todavía más delicado. «Si ya no había muy buena relación durante este noviazgo de un año, ahora las cosas están mucho peor», ha añadido.

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Uno de los aspectos que más habría llamado la atención en el entorno del entrenador es la manera en la que se ha hablado públicamente de su vida familiar. Marisa ha recordado que sus anteriores parejas, Nuria y Patricia, nunca se han pronunciado sobre él en términos similares. «No entienden que una persona que lleva solamente un año en la vida de Quique esté hablando así», ha explicado, trasladando el malestar que, según sus fuentes, existe entre los allegados del técnico.

La periodista también ha abordado cómo habrían vivido los hijos de Quique esta relación. Aunque Blanca manifestó durante su entrevista que prefería no involucrarlos en la conversación, Marisa ha señalado que, según la información que maneja, los hijos del entrenador no se habrían sentido cómodos con el noviazgo. Una situación que, según ha matizado, sería bilateral, aunque ha puesto especialmente el foco en los mayores de Quique.

La fotografía familiar que tampoco habría sentado bien

Otro de los asuntos que habría generado incomodidad en el entorno de Sánchez Flores es una fotografía que Blanca Romero compartió en redes sociales. En ella aparecían la actriz, Quique y Carmen Flores, madre del entrenador. Según ha contado Marisa Martín Blázquez, la imagen se habría tomado en un contexto privado y familiar, sin intención de que terminara publicada en las redes sociales. «Consideran que no fue demasiado apropiado», ha explicado la colaboradora, aludiendo a que la fotografía se difundió cuando la relación entre la pareja ya habría llegado a su fin.

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Pese al revuelo generado, hay una persona a la que la familia estaría intentando mantener al margen de toda esta situación: Carmen Flores. Según ha revelado la periodista, los allegados de Quique están procurando protegerla de la polémica para evitar que sufra con las informaciones y declaraciones que se están produciendo.

De esta manera, la ruptura entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores suma un nuevo capítulo. Mientras la actriz ya ha expresado públicamente su versión de lo sucedido, el entorno del entrenador, según la información trasladada por Marisa Martín Blázquez en Fiesta, ha dejado clara su disconformidad con algunas de sus palabras. Una polémica que, lejos de apagarse, parece haber abierto nuevas diferencias entre quienes rodean a la expareja.