Hace casi dos mil años, un antiguo esclavo convertido en uno de los grandes maestros de la filosofía resumió en una sola frase una idea que hoy sigue utilizándose en las consultas de psicología de todo el mundo. Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica, lo dejó escrito así: «No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas». Una reflexión sobre el sufrimiento tan sencilla como profunda, que plantea que buena parte de lo que nos hace daño no está en lo que nos ocurre, sino en cómo lo interpretamos.

Qué significa la frase de Epicteto

La frase aparece al comienzo del capítulo 5 del Enquiridión, también conocido como Manual, la obra que recoge de forma breve las enseñanzas de Epicteto. Su idea central es que los acontecimientos, por sí mismos, no son ni buenos ni malos: lo que nos genera angustia, enfado o tristeza es el juicio que hacemos sobre ellos.

El propio Epicteto ponía como ejemplo la muerte: no es terrible en sí misma, explicaba, sino que lo terrible es la opinión que tenemos sobre ella. Por eso, concluía, cuando nos sentimos contrariados o afligidos, no deberíamos culpar a los demás, sino revisar nuestras propias opiniones.

Esto no significa que los problemas no existan ni que haya que ignorar el dolor. La reflexión apunta a algo más práctico: no siempre podemos cambiar lo que sucede, pero sí la manera en que lo vivimos. Y en ese margen, aseguraba el filósofo, está la clave de nuestra tranquilidad.

Lo que depende de nosotros y lo que no

La frase se entiende mejor dentro de la idea que abre el Enquiridión: la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Para Epicteto, no controlamos lo que nos pasa, lo que piensan los demás ni el curso de los acontecimientos, pero sí nuestros juicios, nuestros deseos y nuestras reacciones.

De ahí su propuesta: dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y centrar la energía en lo que sí está en nuestra mano. Una idea que conecta con lo que la psicología explica sobre la tendencia a pensar demasiado y darle vueltas a problemas que no dependen de nosotros.

La frase que inspiró a la psicología moderna

Lo más sorprendente de esta reflexión es su vigencia. En los años cincuenta, el psicólogo estadounidense Albert Ellis creó la terapia racional emotiva conductual, una de las precursoras de la terapia cognitivo-conductual, que hoy es uno de los tratamientos psicológicos más extendidos. Su premisa básica es la misma que planteó Epicteto: no son los acontecimientos los que nos alteran, sino las creencias que tenemos sobre ellos.

Ellis nunca ocultó esa influencia. En su obra reconoció la deuda de su método con los filósofos estoicos y citó expresamente la frase de Epicteto, que solía enseñar a sus pacientes al comienzo del tratamiento, como recoge un artículo científico sobre la influencia del estoicismo en la salud mental. Incluso llegó a presumir de haber rescatado a Epicteto del olvido en los años cincuenta.

Quién fue Epicteto

La vida de Epicteto ayuda a entender la fuerza de su pensamiento. Nació hacia el año 50 en Hierápolis, en Frigia (en la actual Turquía), y pasó buena parte de su juventud como esclavo en Roma. Tras obtener la libertad, se dedicó a la filosofía y enseñó en la capital del Imperio hasta que el emperador Domiciano expulsó a los filósofos de la ciudad. Entonces fundó su propia escuela en Nicópolis, en Grecia, donde murió hacia el año 135.

Epicteto no dejó nada escrito. Sus enseñanzas han llegado hasta nosotros gracias a su discípulo Arriano, que recogió sus lecciones en las Disertaciones y las resumió en el Enquiridión. Que alguien que conoció la esclavitud defendiera que la verdadera libertad está en nuestra forma de pensar da todavía más peso a sus palabras, y explica por qué esta frase sigue entre las frases célebres más citadas de la historia de la filosofía.