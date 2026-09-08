Mahoma dejó una reflexión sobre la riqueza: «La verdadera riqueza de un hombre es el bien que hace en este mundo»

El dinero puede comprar bienes, proporcionar comodidades y ofrecer seguridad, pero existe una riqueza que no aparece en ninguna cuenta bancaria. Mahoma dejó una reflexión que invita precisamente a mirar más allá de las posesiones materiales. «La verdadera riqueza de un hombre es el bien que hace en este mundo». Una frase que pone el foco en la generosidad y en la importancia de utilizar aquello que tenemos para ayudar a quienes nos rodean, una idea que continúa presente en las enseñanzas del islam.

Una riqueza diferente

La reflexión de Mahoma plantea una manera distinta de medir el éxito. Frente a una concepción basada en el dinero, las propiedades o los objetos acumulados, sitúa en primer plano las acciones que tienen un efecto positivo sobre otras personas. Desde esta perspectiva, una persona puede tener pocos bienes materiales y, sin embargo, ser considerada rica por la cantidad de ayuda, solidaridad y generosidad que ofrece a los demás.

Esta idea aparece de manera recurrente en las enseñanzas islámicas. La tradición de los hadices recoge numerosos ejemplos en los que Mahoma anima a practicar la caridad y recuerda que el valor de una persona no depende únicamente de aquello que posee. La sadaqa, término utilizado para referirse a diferentes formas de caridad voluntaria, ocupa un lugar destacado dentro de esta concepción de la vida.

Hacer el bien no exige una fortuna

El mensaje convierte así los pequeños gestos cotidianos en una forma de contribuir al bienestar colectivo. Compartir comida, prestar ayuda, ofrecer tiempo o utilizar los propios conocimientos para beneficiar a otra persona también pueden tener un valor importante. La riqueza, entendida de esta manera, no depende de cuánto puede gastar alguien, sino de cuánto está dispuesto a aportar.

Por eso, la reflexión de Mahoma continúa planteando una pregunta que sigue siendo difícil de responder, ya que cuando desaparecen todas nuestras posesiones, ¿qué es realmente lo que queda? Quizá la respuesta no esté en aquello que conseguimos acumular durante nuestra vida, sino en las personas a las que ayudamos, las oportunidades que brindamos y el bien que dejamos detrás de nosotros.