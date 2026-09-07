Cuándo juega el Real Madrid contra el Inter de Milán en la Champions League: horario y canal de TV para ver el partido en directo y en streaming

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Inter de Milán de la Champions League El Real Madrid - Inter de Milán es de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid y el Inter de Milán se citan en el Santiago Bernabéu para protagonizar uno de los mejores partidos de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. Y es que no hay mejor manera para empezar que viendo cómo dos clubes que saben lo que es levantar la Orejona se enfrentan en un enclave tan mítico como es el feudo madridista para luchar por tres puntos importantísimos. A continuación te detallamos el horario y el canal de televisión para ver en directo este choque entre los de Concha Espina y los neroazzurri.

Real Madrid – Inter de Milán de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid recibe al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto madridista quiere levantarse tras el pinchazo que sufrieron hace unos días ante el Betis en La Cartuja, pero José Mourinho y sus futbolistas son conscientes de que será un choque complicado, ya que el luso se vuelve a ver las caras contra su ex equipo. La UEFA ha programado este encuentro para el martes 8 de septiembre y el duelo entre estos dos clubes históricos del fútbol continental comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Inter de Milán de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que sigue teniendo en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se disputen en la máxima competición continental. El Real Madrid – Inter de Milán correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, lo que significa que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV en España. Este operador ofrece a todos sus clientes su aplicación para teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para que puedan ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu en streaming y en vivo online.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor del conjunto merengue y también la mejor previa de este duelo ante el cuadro italiano. Desde una hora y media antes del inicio del choque narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Inter de Milán de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Cuando se escuche el final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y también compartiremos con los lectores de OKDIARIO las reacciones importantes que nos lleguen desde Concha Espina.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Inter de Milán

Todos aquellos aficionados del conjunto de Chamartín y los amantes del fútbol europeo en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este apasionante duelo de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Santiago Bernabéu para contar el minuto a minuto del Real Madrid – Inter de Milán.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Inter de Milán?

El Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se jugará este vibrante Real Madrid – Inter de Milán de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 1947 y reformado recientemente, el feudo madridista puede recibir a unas 80.000 personas en su interior y para este martes se espera una gran entrada para disfrutar del debut de los de José Mourinho en la máxima competición continental.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Michael Oliver para que imparta justicia en el Real Madrid – Inter de Milán que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El escocés Andrew Dallas será el encargado de revisar todas las jugadas polémicas en el VAR para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor, que estará en la banda del Santiago Bernabéu, a analizar las acciones en cuestión.