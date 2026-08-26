Sorteo Champions League 2026-2027

Así quedan los bombos del sorteo de la Champions League 2026-27: posibles rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Todo lo que debes saber sobre los bombos y el sorteo de la Champions League

sorteo bombos Champions League
El trofeo de la Champions League. (Foto: EP)
Pedro Antolinos

Este jueves a partir de las 18:00 horas se celebra el sorteo de la fase de liga de la Champions League en el Foro Grimaldi de Mónaco. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Real Betis conocerán sus rivales en el primer tramo de la máxima competición europea en la que intentarán cumplir con el objetivo de acceder a las rondas eliminatorias. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sorteo de la Champions League 2026-2007.

En la Champions League 2026-2027 participarán 36 equipos que entrarán dentro de una fase liga en la que cada equipo disputará ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en casa y otros cuatro fuera de casa. Los ocho primeros clasificados se clasificarán directamente para la eliminatoria de octavos de final y del 9.º al 24.º clasificado disputarán los ya famosos dieciseisavos de final. Del 25.º clasificado al 36.º quedarán eliminados.

Así quedan los bombos de la Champions League

Bombo 1

  • PSG
  • Arsenal
  • Bayern de Múnich
  • Atlético de Madrid
  • Barcelona
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Liverpool
  • Inter de Milán

Bombo 2

  • Aston Villa
  • Borussia Dortmund
  • Roma
  • Manchester United
  • Sporting CP
  • Real Betis
  • Porto
  • Brujas
  • PSV Eindhoven

Bombo 3

  • Lille
  • RB Leipzig
  • Nápoles
  • Feyenoord
  • Villarreal
  • Galatasaray
  • Shakhtar Donetsk
  • Bodo/Gilmt
  • Fenerbahçe

Bombo 4

  • Stuttgart
  • Slavia Praga
  • Lens
  • Como 1907
  • Sabah
  • LASK Linz
  • Viking
  • Slovan Bratislava
  • AEK Atenas

Posibles rivales del Real Madrid

Cada equipo que participa en la Champions League se tendrá que enfrentar a dos rivales de cada bombo, jugando un partido como local y otro como visitante. Así que, en el caso del Real Madrid, tiene asegurado que jugará un par de duelos ante dos de estos equipos: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.

En el bombo 2 hay rivales peligrosos como el Aston Villa, Borussia Dortmund, Roma, Manchester United o Porto, que pueden tocar al Real Madrid de Mourinho. El Nápoles es el rival a evitar del bombo 3 y el Como de Fábregas del cuarto.

Quién le puede tocar al Barcelona

El Barcelona está en una situación del Real Madrid y se enfrentará a dos de estos cocos, ya que no se puede enfrentar a otros equipos españoles.

Cruces y rivales probables del Atlético

Dos de estos equipos serán rivales del Atlético en fase regular: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.

Villarreal: posibles rivales en la Champions

El Villarreal está encuadrado en el bombo 3 y se enfrentará a dos rivales de cada bombo. El bombo 3 lo componen los siguientes equipos: Lille, RB Leipzig, Nápoles, Feyenoord, Villarreal, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Bodo/Gilmt y Fenerbahçe u Olympique de Lyon.

Qué equipos le pueden tocar al Betis en el sorteo

El Real Betis está encuadrado en el bombo 2 por su buen hacer en competiciones europeas en los últimos años, en los que incluso llegó a la final de la Conference Cup. Se medirá a dos rivales de su bombo además de a dos del bombo 1, 3 y 4.

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