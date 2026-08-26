Así quedan los bombos del sorteo de la Champions League 2026-27: posibles rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis
Todo lo que debes saber sobre los bombos y el sorteo de la Champions League
Este jueves a partir de las 18:00 horas se celebra el sorteo de la fase de liga de la Champions League en el Foro Grimaldi de Mónaco. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Real Betis conocerán sus rivales en el primer tramo de la máxima competición europea en la que intentarán cumplir con el objetivo de acceder a las rondas eliminatorias. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sorteo de la Champions League 2026-2007.
En la Champions League 2026-2027 participarán 36 equipos que entrarán dentro de una fase liga en la que cada equipo disputará ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en casa y otros cuatro fuera de casa. Los ocho primeros clasificados se clasificarán directamente para la eliminatoria de octavos de final y del 9.º al 24.º clasificado disputarán los ya famosos dieciseisavos de final. Del 25.º clasificado al 36.º quedarán eliminados.
Así quedan los bombos de la Champions League
Bombo 1
- PSG
- Arsenal
- Bayern de Múnich
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Real Madrid
- Manchester City
- Liverpool
- Inter de Milán
Bombo 2
- Aston Villa
- Borussia Dortmund
- Roma
- Manchester United
- Sporting CP
- Real Betis
- Porto
- Brujas
- PSV Eindhoven
Bombo 3
- Lille
- RB Leipzig
- Nápoles
- Feyenoord
- Villarreal
- Galatasaray
- Shakhtar Donetsk
- Bodo/Gilmt
- Fenerbahçe
Bombo 4
- Stuttgart
- Slavia Praga
- Lens
- Como 1907
- Sabah
- LASK Linz
- Viking
- Slovan Bratislava
- AEK Atenas
Posibles rivales del Real Madrid
Cada equipo que participa en la Champions League se tendrá que enfrentar a dos rivales de cada bombo, jugando un partido como local y otro como visitante. Así que, en el caso del Real Madrid, tiene asegurado que jugará un par de duelos ante dos de estos equipos: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.
En el bombo 2 hay rivales peligrosos como el Aston Villa, Borussia Dortmund, Roma, Manchester United o Porto, que pueden tocar al Real Madrid de Mourinho. El Nápoles es el rival a evitar del bombo 3 y el Como de Fábregas del cuarto.
Quién le puede tocar al Barcelona
El Barcelona está en una situación del Real Madrid y se enfrentará a dos de estos cocos, ya que no se puede enfrentar a otros equipos españoles.
Cruces y rivales probables del Atlético
Dos de estos equipos serán rivales del Atlético en fase regular: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.
Villarreal: posibles rivales en la Champions
El Villarreal está encuadrado en el bombo 3 y se enfrentará a dos rivales de cada bombo. El bombo 3 lo componen los siguientes equipos: Lille, RB Leipzig, Nápoles, Feyenoord, Villarreal, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Bodo/Gilmt y Fenerbahçe u Olympique de Lyon.
Qué equipos le pueden tocar al Betis en el sorteo
El Real Betis está encuadrado en el bombo 2 por su buen hacer en competiciones europeas en los últimos años, en los que incluso llegó a la final de la Conference Cup. Se medirá a dos rivales de su bombo además de a dos del bombo 1, 3 y 4.