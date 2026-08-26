Así quedan los bombos del sorteo de la Champions League 2026-27: posibles rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Este jueves a partir de las 18:00 horas se celebra el sorteo de la fase de liga de la Champions League en el Foro Grimaldi de Mónaco. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Real Betis conocerán sus rivales en el primer tramo de la máxima competición europea en la que intentarán cumplir con el objetivo de acceder a las rondas eliminatorias. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sorteo de la Champions League 2026-2007.

En la Champions League 2026-2027 participarán 36 equipos que entrarán dentro de una fase liga en la que cada equipo disputará ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en casa y otros cuatro fuera de casa. Los ocho primeros clasificados se clasificarán directamente para la eliminatoria de octavos de final y del 9.º al 24.º clasificado disputarán los ya famosos dieciseisavos de final. Del 25.º clasificado al 36.º quedarán eliminados.

Así quedan los bombos de la Champions League

Bombo 1

PSG

Arsenal

Bayern de Múnich

Atlético de Madrid

Barcelona

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Inter de Milán

Bombo 2

Aston Villa

Borussia Dortmund

Roma

Manchester United

Sporting CP

Real Betis

Porto

Brujas

PSV Eindhoven

Bombo 3

Lille

RB Leipzig

Nápoles

Feyenoord

Villarreal

Galatasaray

Shakhtar Donetsk

Bodo/Gilmt

Fenerbahçe

Bombo 4

Stuttgart

Slavia Praga

Lens

Como 1907

Sabah

LASK Linz

Viking

Slovan Bratislava

AEK Atenas

Posibles rivales del Real Madrid

Cada equipo que participa en la Champions League se tendrá que enfrentar a dos rivales de cada bombo, jugando un partido como local y otro como visitante. Así que, en el caso del Real Madrid, tiene asegurado que jugará un par de duelos ante dos de estos equipos: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.

En el bombo 2 hay rivales peligrosos como el Aston Villa, Borussia Dortmund, Roma, Manchester United o Porto, que pueden tocar al Real Madrid de Mourinho. El Nápoles es el rival a evitar del bombo 3 y el Como de Fábregas del cuarto.

Quién le puede tocar al Barcelona

El Barcelona está en una situación del Real Madrid y se enfrentará a dos de estos cocos, ya que no se puede enfrentar a otros equipos españoles.

Cruces y rivales probables del Atlético

Dos de estos equipos serán rivales del Atlético en fase regular: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Inter de Milán.

Villarreal: posibles rivales en la Champions

El Villarreal está encuadrado en el bombo 3 y se enfrentará a dos rivales de cada bombo. El bombo 3 lo componen los siguientes equipos: Lille, RB Leipzig, Nápoles, Feyenoord, Villarreal, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Bodo/Gilmt y Fenerbahçe u Olympique de Lyon.

Qué equipos le pueden tocar al Betis en el sorteo

El Real Betis está encuadrado en el bombo 2 por su buen hacer en competiciones europeas en los últimos años, en los que incluso llegó a la final de la Conference Cup. Se medirá a dos rivales de su bombo además de a dos del bombo 1, 3 y 4.