Así es el nuevo balón de la Champions League: diseño rompedor y homenaje al esfuerzo

Adidas y UEFA han presentado este miércoles el nuevo balón para la Champions League masculina y femenina 2026-27. Con dos diseños distintivos, la marca de ropa deportiva rinde homenaje a la dedicación, la ambición y el esfuerzo colectivo que hay detrás del éxito en lo más alto del fútbol europeo.

Inspirado en la convicción de que los campeones se forjan cuando nadie los ve, el balón oficial de la Champions rinde homenaje al trabajo oculto que define el éxito. Tomando como referencia la imagen de los jugadores entrenando en las frías y brumosas mañanas, el diseño transforma la niebla que se extiende por el campo de fútbol en una expresión visual de dedicación, ambición y logros.

Sobre el fondo blanco, un acabado metálico aporta profundidad y dimensión al balón, mientras que la niebla fluye a través de las emblemáticas estrellas de la Champions, captando y refractando la luz para iluminar cada estrella con vibrantes destellos de color.

Los logos de Adidas y de la Champions aparecen en un rosa intenso, lo que aporta un toque adicional al diseño. El resultado es una expresión visual dinámica del recorrido desde los preparativos entre bastidores hasta el escenario más brillante del fútbol europeo de clubes, intrínsecamente vinculado a la identidad general de la Champions.

Ya a la venta el balón de la Champions

Fieles a los más altos estándares de rendimiento de élite, ambos balones oficiales cuentan con la construcción sin costuras y termosoldada de adidas, diseñada para ofrecer una precisión, consistencia y control óptimos en el más alto nivel del fútbol europeo de clubes.

Los balones oficiales de la fase liga de la Champions masculina y femenina estarán disponibles a partir de este miércoles 26 de agosto en las tiendas Adidas, en determinados puntos de venta asociados y de forma online en la página web de la marca.