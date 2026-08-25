A la Champions con épica y en sólo nueve años: el Sabah de Azerbaiyán debutará tras remontar al Hapoel Beer-Sheva

Ya tenemos la primera historia épica de la nueva edición de la Champions League. Si el pasado año eran el Bodo/Glimt y el Kairat Almaty los que se clasificaban para la máxima competición continental por primera vez, este curso tendremos como debutante en la fase de liga al Sabah. El equipo de Azerbaiyán lo ha hecho tras remontar las dos últimas eliminatorias en el partido de vuelta, aunque en esta ocasión la épica ha sido mayúscula. Estaban obligados a ganar; perdían 1-2 en el 74′ y en el 94′ forzaron la prórroga ante el Hapoel Beer-Sheva, obteniendo en ella la clasificación.

De la eliminatoria entre azeríes e israelíes saldría un debutante en Champions y todo apuntaba a que sería el Beer-Sheva. Ganaron en la ida por 2-1 y llegaron a adelantarse en dos ocasiones en el marcador en el partido celebrado en Bakú. Sin embargo, el campeón de Azerbaiyán no vendió barata su piel, se repuso y le dio la vuelta pese a lo tenía muy cuesta arriba. Algo que ya había logrado contra el Aarhus danés en la anterior eliminatoria, ganándoles 4-0 después de haber perdido en la ida.

De esta manera, se convertirán en el club más joven en disputar la máxima competición. El Sabah se fundó en 2017 y, en apenas nueve años de vida, debutará entre los grandes de Europa. Superarán un récord que ostentaba el Krasnodar ruso, que debutó en 2020 tras ser fundado en 2008. Además, es el segundo equipo de su país en superar la fase clasificatoria de la competición y jugarla, tras el Qarabag.