Cristina Pedroche ha causado una gran preocupación en las últimas horas tras compartir una imagen desde el hospital. Si por algo se caracteriza la presentadora es por ser todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, el haber expuesto en ocasiones su intimidad le ha traído malas pasadas y en numerosas ocasiones ha sido diana de críticas, sobre todo cuando se ha pronunciado sobre asuntos como su experiencia con la maternidad y la lactancia.

Eso no ha supuesto que la mujer de Dabiz Muñoz se haya achantado, sino todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo, la periodista es asidua a compartir su día a día, su rutina o su alimentación. No obstante, también ha decidido que es importante visibilizar la cara B de su vida, como ha ocurrido en esta ocasión.

El motivo por el que Cristina Pedroche está ingresada

Dentro de muy pocas semanas, se despejará una de las grandes incógnitas de esta recta final de año. ¿Será la de Vallecas la encargada de dar las Campanadas como lleva haciendo en los últimos 10 años? Lo cierto es que la presentadora el pasado 31 de diciembre puso sobre la mesa que su permanencia en el balcón de la Puerta del Sol era un interrogante. Además, en su última edición, hizo un recap de todos sus vestidos y advirtió que ponía fin a una etapa.

Aunque por el momento Atresmedia no ha hecho ningún tipo de anuncio sobre lo que ocurrirá la última noche del año, Pedroche sigue centrada en sus proyectos profesionales, en su carrera en televisión y en la familia que ha formado junto a Dabiz Muñoz; de hecho, no hay rastro en sus publicaciones en redes de lo que pasará el próximo 31 de diciembre.

De lo que sí ha dado noticias en las últimas horas la presentadora es de su estado de salud. La periodista ha publicado una imagen desde un hospital en el que aparece que le han inyectado una vía en el brazo. Además, y para no crear alarma entre sus seguidores, ha dado parte de lo que le ocurre y, además, con cierto humor que le caracteriza. «Pues nada, sinusitis. A ver si por fin puedo respirar», ha escrito.

Con esta fotografía y corto pero revelador comunicado, la mujer de Dabiz Muñoz ha comentado que ha tenido que visitar un centro sanitario de urgencia y ha explicado que, afortunadamente, ya está en manos de los médicos y una sinusitis bajo control, aunque todavía con problemas de respiración.