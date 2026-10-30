Los abogados de Piqué desvelan a COOL su valoración tras el juicio con Shakira por sus hijos: «Estamos muy satisfechos»

La batalla judicial entre Shakira y Gerard Piqué por el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha, queda ahora pendiente de la decisión de la Justicia. Ambos se reencontraron el pasado 6 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona para abordar una posible modificación de las condiciones que regulan los desplazamientos de los menores entre Miami y España. Tras la vista, la defensa del exfutbolista ha trasladado a COOL su valoración sobre el procedimiento y ha expresado su confianza en la resolución judicial que determinará cómo se organizarán las visitas en adelante.

En conversación con COOL, el equipo de abogados de Gerard Piqué ha resumido la posición de la defensa con una declaración en la que pone el foco en el próximo pronunciamiento judicial: «Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde». El letrado queda así a la espera de que el juzgado determine si procede modificar las medidas vigentes y cuáles serán las condiciones que regulen los desplazamientos y las estancias de los menores con cada uno de sus progenitores. Piqué, cabe recordar, se opone a los cambios solicitados por Shakira y defiende mantener el régimen de visitas vigente, con el objetivo de preservar el vínculo de Milan y Sasha con su entorno paterno en Barcelona y Cataluña. La cantante, por su parte, busca que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y España sea compartido y no recaiga únicamente sobre los niños.

En este tipo de procedimientos, el interés superior del menor es el principio fundamental que guía las decisiones judiciales. Así lo explica a COOL un abogado especializado en Derecho de Familia consultado. «Lo primero que prevalece, lo que vale más que todo, es el bien del menor. Lo que sea más beneficioso para él, no para los padres», señala. El abogado subraya que, cuando existen desacuerdos entre los padres, el tribunal debe atender a las circunstancias concretas de cada familia y analizar cómo pueden afectar las distintas opciones al bienestar de los menores. En el caso de Shakira y Piqué, el debate gira en torno a la organización de las visitas y a los desplazamientos entre Miami y Barcelona, una distancia que obliga a coordinar los periodos de convivencia con ambos progenitores. La estabilidad emocional, familiar y educativa de los niños constituye uno de los aspectos relevantes a la hora de valorar las medidas, aunque la decisión debe adoptarse atendiendo al conjunto de las circunstancias del procedimiento.

Qué pide Shakira en el juicio contra Piqué

El origen de este nuevo enfrentamiento está en la manera de organizar los desplazamientos de los dos menores, que viven habitualmente con su madre en Miami. Según explicó el equipo legal de Shakira en un comunicado difundido tras la vista, la cantante no pretende reducir el tiempo que sus hijos pasan con su padre, sino modificar el reparto del esfuerzo que implican los viajes entre ambos continentes.

La petición se centra especialmente en los periodos vacacionales más cortos. La artista considera que, cuando las vacaciones escolares apenas duran unos días, debería ser Gerard Piqué quien viajase a Miami para estar con Milan y Sasha, en lugar de que sean los niños quienes tengan que cruzar el Atlántico para pasar una estancia breve en Barcelona. Su representación sostiene que así podrían evitarse los desplazamientos transatlánticos frecuentes y los desajustes horarios que conllevan. «El esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido», recoge el comunicado de la cantante. Sus abogados también defienden que esta modificación permitiría a los menores mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar en Estados Unidos, con el objetivo de proteger su bienestar emocional, físico y académico.

Una negociación que no terminó en acuerdo

La vista judicial llegó después de meses de desacuerdos sobre la organización de las visitas. Los equipos legales intentaron acercar posturas hasta el último momento, con la intervención de la juez y la Fiscalía, para evitar que el conflicto tuviera que resolverse en un juicio. Sin embargo, las negociaciones no fructificaron y ambas partes acudieron finalmente al juzgado para defender sus respectivas posiciones.

Piqué, por su parte, se opone a la modificación solicitada por la cantante. Entre las cuestiones que rodean el desacuerdo se encuentra la importancia de preservar la relación continuada de Milan y Sasha con su padre y con su entorno familiar paterno en Cataluña. La distancia entre Miami y Barcelona obliga a coordinar las visitas teniendo en cuenta tanto la vida cotidiana de los menores en Estados Unidos como la posibilidad de mantener un vínculo frecuente con el ex futbolista. El caso se remonta al acuerdo alcanzado en noviembre de 2022, después de una compleja negociación tras la separación de la pareja. Aquel pacto permitió a Shakira instalarse en Miami con sus hijos y estableció las condiciones para que Piqué pudiera seguir compartiendo tiempo con ellos pese a vivir en países distintos.